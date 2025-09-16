A la UneActualites

Réorganisation au ministère des Infrastructures : plusieurs directions sous la tutelle de Déthié Fall

Le ministre sénégalais des Infrastructures, Déthié Fall, s’est vu confier officiellement la tutelle de plusieurs services et structures stratégiques relevant du secteur des transports, selon une note officielle consultée mardi.

Parmi les entités désormais rattachées à son département figurent la Direction générale des Infrastructures routières et du Désenclavement (DGIRD), la Direction des Infrastructures aéroportuaires (DIA), ainsi que l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE).

Sont également concernés le Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA), le Laboratoire national de Référence du Bâtiment et des Travaux publics (LNR-BTP), le Centre de Formation et de Perfectionnement des Travaux publics (CFPTP), ainsi que les Divisions régionales des Infrastructures.

Ces structures auront pour mission de mettre en œuvre la politique nationale dans les domaines des infrastructures routières, aéroportuaires et des travaux publics.

Ce réaménagement s’inscrit dans une volonté de rationalisation et de renforcement de l’efficacité des actions de l’État dans le secteur des infrastructures, alors que le gouvernement entend accélérer les chantiers prioritaires dans le cadre du plan Sénégal 2050.

