Inondations : des mesures immédiates décidées pour Touba et sa région

Le ministre sénégalais de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a validé lundi un plan d’action d’urgence pour faire face aux inondations qui affectent Touba et plusieurs localités de la région de Diourbel, a annoncé son ministère.

Réuni autour du ministre à Dakar, un comité stratégique a rassemblé les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, la mairie de Touba Mosquée, les services techniques de l’État, ainsi que des entreprises de travaux et des acteurs du secteur de l’assainissement. L’objectif : coordonner une réponse rapide aux conséquences des fortes pluies enregistrées ces derniers jours.

Le plan d’urgence prévoit la mobilisation immédiate de ressources existantes pour contourner les lourdeurs administratives, selon le ministère. Près de 130 millions FCFA de travaux additionnels ont été engagés, accompagnés de 15 000 litres de carburant, de motopompes et d’électropompes à fort débit, de dizaines de camions hydro-cureurs, d’engins de terrassement et de 3 kilomètres de tuyaux. L’armée et la gendarmerie ont apporté un appui logistique lourd.

La mairie de Touba Mosquée a de son côté débloqué plus de 200 millions FCFA pour le relogement des sinistrés, avec l’appui matériel de la Gendarmerie qui a fourni des tentes, matelas et moustiquaires.

Selon les experts présents à la réunion, les inondations dans certains quartiers tels que Kawsara, Firdawsi et Féto sont en partie causées par le remblai d’un terrain situé sur le lit naturel d’écoulement des eaux. Deux mesures immédiates ont été décidées : l’ouverture d’une tranchée drainante vers la vallée du Sine et le renforcement des dispositifs de pompage.

En parallèle, Ageroute interviendra sur les voies dégradées, et le Service national de l’Hygiène procédera à des opérations de saupoudrage et de délarvage dans les zones touchées.

Le ministre prévoit de se rendre à Touba dans les prochains jours pour constater l’état d’avancement du plan et échanger avec les populations, ainsi qu’avec le Khalife général de la ville. Des projets à plus long terme sont également envisagés pour assurer un drainage gravitaire et écologique des eaux vers la vallée du Sine, après l’hivernage.

Clôturant la rencontre, Dr Cheikh Tidiane Dièye a insisté sur la nécessité d’une exécution rapide du plan d’action et a confié au gouverneur de Diourbel le suivi de sa mise en œuvre.
« Face à l’urgence, la mobilisation coordonnée de tous les acteurs permet d’agir rapidement pour protéger les populations et renforcer la résilience territoriale », a déclaré le ministre.

