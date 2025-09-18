A la Une

Infrastructures publiques : l’État veut accélérer les chantiers et renforcer la transparence

Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye a affirmé ce mercredi, en Conseil des ministres, la volonté de son gouvernement de donner une nouvelle impulsion à la politique de construction d’infrastructures publiques, en insistant sur la souveraineté nationale, la transparence et le respect des délais d’exécution.

Face aux défis économiques et sociaux, le Chef de l’État a rappelé que les infrastructures sectorielles à fort impact doivent rester au cœur de l’action gouvernementale. Il a ainsi justifié la création d’un Ministère dédié aux Infrastructures, qui devra piloter, sous la coordination du Premier Ministre Ousmane Sonko, une dynamique interministérielle de mise en œuvre des projets.

Le Président a insisté sur l’accélération du rythme d’exécution des travaux déjà financés et validés, tout en soulignant que la réception définitive dans les délais constitue un impératif national.

Dans une logique de réforme structurelle, il a également invité le Gouvernement à engager une concertation avec les acteurs reconnus du secteur en vue de bâtir un secteur des Bâtiments et Travaux Publics (BTP) souverain, répondant aux exigences de professionnalisation, de patriotisme économique et de bonne gouvernance.

Cette nouvelle orientation s’inscrit dans le cadre des réformes prioritaires de l’Agenda national de Transformation, que le Chef de l’État souhaite traduire par des infrastructures modernes, efficaces et adaptées aux besoins réels des populations.

DEPECHES

