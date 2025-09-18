Journée de la diaspora : un programme spécial pour les Sénégalais de l’extérieur

Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye a salué mercredi, en Conseil des ministres, le rôle majeur que jouent les Sénégalais de l’extérieur dans le développement économique et la stabilité sociale du pays. Il a exprimé sa reconnaissance et son soutien à cette communauté, dont l’implication multisectorielle est jugée stratégique pour la réussite de l’Agenda national de Transformation.

Félicitant le Premier Ministre Ousmane Sonko pour la réussite de la rencontre de Milan, organisée avec les compatriotes de la diaspora, le Chef de l’État a souligné l’importance d’une prise en charge effective de leurs doléances ainsi que la vulgarisation du Plan de Redressement économique et social (PRES) à l’international.

Dans cette dynamique, le Président Faye a instruit le Ministre chargé des Sénégalais de l’extérieur et le Secrétaire d’État rattaché de finaliser, sous l’autorité du Premier Ministre, un Programme spécial d’accompagnement et de promotion de la diaspora. Ce programme sera officiellement lancé le 17 décembre 2025, à l’occasion de la première édition de la Journée nationale de la Diaspora.

Le Chef de l’État a demandé au Gouvernement de veiller à la bonne organisation de cette rencontre, appelant à une forte implication de toutes les parties prenantes — institutions, associations, acteurs économiques et culturels — afin de faire de cet événement un tournant historique dans la relation entre l’État et sa diaspora.

Sur le plan diplomatique, le Président de la République a également informé le Conseil qu’il effectuera un déplacement à New York, du 21 au 26 septembre 2025, pour participer à la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies, où il devrait porter la voix du Sénégal sur les grandes questions internationales, y compris la diaspora africaine, la paix et la coopération Sud-Sud.