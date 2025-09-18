A la UneActualites

Journée de la diaspora : un programme spécial pour les Sénégalais de l’extérieur

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye a salué mercredi, en Conseil des ministres, le rôle majeur que jouent les Sénégalais de l’extérieur dans le développement économique et la stabilité sociale du pays. Il a exprimé sa reconnaissance et son soutien à cette communauté, dont l’implication multisectorielle est jugée stratégique pour la réussite de l’Agenda national de Transformation.

Félicitant le Premier Ministre Ousmane Sonko pour la réussite de la rencontre de Milan, organisée avec les compatriotes de la diaspora, le Chef de l’État a souligné l’importance d’une prise en charge effective de leurs doléances ainsi que la vulgarisation du Plan de Redressement économique et social (PRES) à l’international.

Dans cette dynamique, le Président Faye a instruit le Ministre chargé des Sénégalais de l’extérieur et le Secrétaire d’État rattaché de finaliser, sous l’autorité du Premier Ministre, un Programme spécial d’accompagnement et de promotion de la diaspora. Ce programme sera officiellement lancé le 17 décembre 2025, à l’occasion de la première édition de la Journée nationale de la Diaspora.

Le Chef de l’État a demandé au Gouvernement de veiller à la bonne organisation de cette rencontre, appelant à une forte implication de toutes les parties prenantes — institutions, associations, acteurs économiques et culturels — afin de faire de cet événement un tournant historique dans la relation entre l’État et sa diaspora.

Sur le plan diplomatique, le Président de la République a également informé le Conseil qu’il effectuera un déplacement à New York, du 21 au 26 septembre 2025, pour participer à la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies, où il devrait porter la voix du Sénégal sur les grandes questions internationales, y compris la diaspora africaine, la paix et la coopération Sud-Sud.

DEPECHES

Sonko appelle à une dynamique nouvelle autour des projets de réforme
Transparence budgétaire : Sonko veut des ministres irréprochables
Le Premier Ministre fixe les priorités du gouvernement remanié
23 ans après, le Sénégal commémore le naufrage du « Joola » dans la paix et la mémoire
Share This Article
Previous Article 23 ans après, le Sénégal commémore le naufrage du « Joola » dans la paix et la mémoire
Next Article Le Premier Ministre fixe les priorités du gouvernement remanié
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneDiaspora

Ousmane Sonko appelle la diaspora à s’engager dans le plan de relance

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Redressement national : Ousmane Sonko sollicite un délai de trois ans

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sonko : « Notre démarche n’est pas guidée par la vengeance, mais par la volonté de rendre justice »

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sortie musclée de Wally Seck – lien avec Amadou Sall : Très Graves révélations de S.Saliou Guèye

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la Une

Infrastructures publiques : l’État veut accélérer les chantiers et renforcer la transparence

A la Une

Relance économique : la culture et l’artisanat au cœur de la stratégie du Chef de l’État

A la UneActualites

Un programme spécial pour les Sénégalais de l’extérieur lancé en décembre

A la UneActualites

Mines au Sénégal : l’État dévoile un vaste chantier d’assainissement après un audit accablant

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions

Football Sports

Nicholas Jackson au Bayern : Kompany confiant, le joueur enthousiaste pour ses débuts