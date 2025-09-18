A la UneActualites

Le Premier Ministre fixe les priorités du gouvernement remanié

S’exprimant en Conseil des ministres ce mercredi, le Premier Ministre Ousmane Sonko a salué la décision du Président de la République de procéder à un réaménagement gouvernemental le 6 septembre dernier, soulignant qu’il s’agissait d’un acte de confiance auquel il répondra par une intensification des efforts dans la conduite de l’action gouvernementale.

Il a adressé ses remerciements appuyés aux ministres sortants, saluant leur contribution pendant 17 mois de service, et a souhaité la bienvenue aux nouveaux entrants, les exhortant à ne ménager aucun effort pour relever les défis auxquels le pays est confronté.

Le Premier Ministre est revenu sur la situation économique et institutionnelle délicate héritée du changement politique d’avril 2024, évoquant notamment la découverte d’une dette cachée dont l’impact a fragilisé l’équilibre macroéconomique, les capacités de financement de l’État et les marges budgétaires.

Malgré ce contexte tendu, il a rappelé que le gouvernement a assuré ses missions fondamentales :

  • sécurité nationale,
  • réduction du coût de la vie,
  • continuité des services sociaux de base (santé, éducation),
  • gestion des campagnes agricoles,
  • lutte contre les inondations,
  • redressement des entreprises publiques en difficulté.

Dans le prolongement des orientations du Président Diomaye Faye, le chef du Gouvernement a défini les principes directeurs devant encadrer l’action ministérielle. Il a insisté sur la nécessité d’une cohésion forte, d’une discipline professionnelle, d’une proximité avec les citoyens à travers l’écoute active, le dialogue et la concertation.

Le Premier Ministre a appelé à une gouvernance fondée sur :

  • la célérité,
  • le pragmatisme,
  • la collégialité,
  • la transparence,
  • et une responsabilité partagée au sein de l’équipe gouvernementale.

Ces directives, a-t-il précisé, visent à répondre aux attentes sociales, à consolider la confiance entre les institutions et les citoyens, et à mettre en œuvre les engagements du programme présidentiel dans un esprit d’efficacité, d’équité et de souveraineté nationale.

