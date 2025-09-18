Transparence budgétaire : Sonko veut des ministres irréprochables

Le Premier Ministre Ousmane Sonko a rappelé ce mercredi, en Conseil des ministres, que la transparence absolue et la rigueur doivent constituer la boussole de chaque membre du gouvernement, dans l’exercice de ses fonctions.

Face à l’ampleur des défis économiques et sociaux, dans un contexte de rareté des ressources, le chef du Gouvernement a insisté sur la nécessité d’une discipline budgétaire stricte, de comportements irréprochables et d’une gestion exemplaire des moyens publics.

Il a rappelé que les priorités gouvernementales doivent s’articuler autour de :

la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation (ANT) ,

, du Plan de Redressement économique et social (PRES) ,

, du renforcement des pôles économiques du pays,

du pays, et de l’amélioration du capital humain, notamment en matière d’éducation et de santé.

Dans cet esprit, le Premier Ministre a réaffirmé l’urgence de finaliser le plan de rationalisation des structures publiques, afin de limiter le gaspillage, et de conserver uniquement les entités utiles, efficaces et performantes.

Il a également donné des instructions fermes sur la gestion rigoureuse des crédits budgétaires, des avantages de fonction, des effectifs et des moyens logistiques. Ces ressources, a-t-il souligné, « ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation ».

Des contrôles réguliers seront menés par les corps de contrôle de l’État pour s’assurer du respect de ces règles. Chaque ministre devra ainsi faire preuve de probité, d’humilité, et s’inscrire dans une dynamique de renforcement de la confiance entre les citoyens et l’État.

Par ailleurs, le Premier Ministre a insisté sur la nécessité d’une communication gouvernementale claire, cohérente et transparente, en lien avec le Secrétaire d’État chargé des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement. Objectif : informer les citoyens sur les actions de l’exécutif, expliquer les politiques publiques et renforcer l’adhésion populaire aux réformes engagées.