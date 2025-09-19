A la UneActualites

Réforme du climat des affaires : le Sénégal adopte un nouveau Code des investissements

L’Assemblée nationale a adopté ce jeudi le projet de loi portant nouveau Code des investissements, une réforme majeure visant à moderniser le cadre juridique encadrant les investissements au Sénégal. Le texte, présenté par le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, remplace un dispositif vieux de plusieurs décennies, jugé partiellement obsolète face aux évolutions de l’économie nationale et mondiale.

S’exprimant devant les députés, le ministre a souligné que cette réforme s’inscrit dans une logique d’attractivité accrue et de compétitivité économique. « L’objectif est de mettre en place un cadre incitatif, transparent et adapté aux exigences des investisseurs nationaux et étrangers, tout en assurant une meilleure articulation avec les priorités de développement du pays », a-t-il déclaré.

Le nouveau Code introduit plusieurs innovations, parmi lesquelles la simplification des procédures administratives, la clarification des incitations fiscales et douanières, ainsi qu’un recentrage des avantages autour des secteurs jugés prioritaires, tels que l’agro-industrie, les énergies renouvelables, le numérique ou encore les industries de transformation.

Il prévoit également la mise en place d’un mécanisme de suivi et d’évaluation des projets bénéficiant d’avantages spécifiques, afin d’assurer leur conformité avec les objectifs de création d’emplois, de transfert de compétences et d’impact territorial.

La réforme vise enfin à renforcer la transparence et la prévisibilité pour les investisseurs, dans un contexte régional marqué par une forte concurrence entre les pays pour attirer les capitaux.

Adopté à une large majorité, le texte doit encore faire l’objet d’un décret d’application dans les semaines à venir. Le gouvernement espère que ce nouvel arsenal législatif contribuera à dynamiser l’investissement privé et à soutenir la relance économique post-Covid et post-crise énergétique.

