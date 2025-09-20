Cheikh Tidiane Dièye annonce un soutien de 2,5 milliards FCFA aux sinistrés de la région de Diourbel

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a achevé une tournée de deux jours dans la région de Diourbel, durement touchée par les inondations. De Bambey à Mbacké, en passant par Diourbel et Touba, plusieurs quartiers sinistrés ont été visités dans le cadre du plan d’urgence du gouvernement.

Face à la gravité de la situation, notamment dans les quartiers de Kawsara, Degg Dakhar et Nguiranene à Touba, encore submergés, le gouvernement a décidé de débloquer une enveloppe exceptionnelle de 2,5 milliards de francs CFA. Ce fonds d’urgence servira à financer à la fois des travaux de drainage et une aide humanitaire directe.

Selon le ministre, 1 milliard de FCFA sera consacré à l’exécution de travaux urgents pour l’évacuation des eaux, tandis que 1,5 milliard servira à venir en aide aux populations sinistrées, sous forme de denrées alimentaires, d’équipements d’hébergement et de soutien logistique.

Le Dr Cheikh Tidiane Dièye a été reçu par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui a exprimé son soutien moral et spirituel à l’action gouvernementale. Le ministre a salué cet appui et remercié les acteurs engagés dans la gestion de la crise, notamment l’association Touba Ca Kanam, à laquelle un important lot de matériel a été remis pour soutenir les familles déplacées.

Au-delà de l’urgence, le gouvernement entend inscrire sa réponse dans une perspective structurelle. Le ministre a ainsi annoncé le lancement prochain de projets de drainage pluvial intégrant des solutions fondées sur la nature, dont la réhabilitation de la vallée du Sine. Ce projet vise un drainage gravitaire des eaux hors de la ville de Touba, tout en favorisant le développement de l’agriculture et de la pêche. Le bassin de Darou Rahman, dont la rupture récente a révélé un potentiel piscicole important, pourrait servir de modèle.

« L’objectif est clair : sortir les populations des eaux dans les tout prochains jours, malgré les contraintes techniques », a assuré le ministre, en réaffirmant la mobilisation de tous les services concernés, notamment la DPGI, la Direction de l’Assainissement et l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS).