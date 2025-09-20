Actualites

Inondations : l’État mise sur l’anticipation et la coordination pour limiter les impacts

Le ministère sénégalais de l’Hydraulique et de l’Assainissement a publié, jeudi 18 septembre, un bulletin d’intervention revenant sur les mesures prises ces derniers jours pour limiter l’impact des fortes précipitations dans plusieurs localités du pays. Les autorités mettent en avant une stratégie d’anticipation et des actions coordonnées sur le terrain.

À Kaolack, où des pluies ont été enregistrées dans la nuit et en milieu de journée, les services techniques n’ont signalé aucun incident majeur. Le curage hydrodynamique quotidien du réseau d’assainissement, en particulier autour du garage Nioro, du marché au poisson et de l’axe port–Koundam, a permis d’assurer une bonne évacuation des eaux.

À Mbour, la combinaison du pompage continu et de deux jours sans précipitations a contribué à améliorer la situation dans plusieurs zones critiques, notamment à Gouye Mouride et au rond-point Darou Salam. Le ministère note une meilleure capacité d’absorption dans les quartiers ayant bénéficié des travaux du Programme décennal de lutte contre les inondations. À Joal, en revanche, la nature argileuse des sols ralentit toujours le drainage, nécessitant une mobilisation constante des sapeurs-pompiers.

À Saint-Louis, les autorités misent sur la prévention. Les 14 stations de pompage et les 45 kilomètres de réseau sont opérationnels, en prévision d’éventuelles nouvelles précipitations.

À Touba, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, s’est rendu auprès des sinistrés. Il a supervisé la livraison d’équipements lourds par l’Agence de Développement Municipal (ADM), dont des pompes d’une capacité de 1 300 m³/heure et des tuyaux de grand diamètre, destinés à refouler les eaux stagnantes vers le réseau géré par l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS).

Ngaparou : une femme tuée chez elle dans des conditions d’une extrême violence
Dakar : premières opérations contre l’occupation irrégulière des espaces publics
Cheikh Tidiane Dièye annonce un soutien de 2,5 milliards FCFA aux sinistrés de la région de Diourbel
Réforme du climat des affaires : le Sénégal adopte un nouveau Code des investissements

À Keur Kabb, le ministre a appelé à une gestion préventive des risques liés aux affaissements des bassins. Un projet visant à favoriser le ruissellement naturel vers la vallée de la Sine est actuellement en cours de finalisation. Une réunion technique entre l’ONAS et la Direction de la planification et de la gestion intégrée (DPGI) est prévue dans les prochains jours pour affiner le dispositif.

Selon le ministère, l’ensemble de ces actions s’inscrit dans une politique de résilience urbaine, qui privilégie l’anticipation face aux aléas climatiques récurrents, dans un contexte de pluviométrie de plus en plus instable.

