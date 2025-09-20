Actualites

Ngaparou : une femme tuée chez elle dans des conditions d’une extrême violence

Un crime d’une rare brutalité a secoué la commune de Ngaparou, sur la Petite-Côte. Le corps sans vie d’Adja Marème Ba, 43 ans, a été découvert jeudi soir dans sa résidence, dans des conditions qui ont plongé la population locale dans la stupeur.

La victime, couturière et mère de famille, aurait été agressée à son domicile. Selon les premières constatations, elle aurait reçu plusieurs coups de couteau, dont l’un au niveau du cœur. Ses bras portaient des signes de fracture, et son corps aurait été jeté du balcon après l’agression. Une enquête a été immédiatement ouverte par la gendarmerie, qui privilégie la piste criminelle.

Les circonstances exactes du drame restent à établir. Les enquêteurs poursuivent les auditions dans l’entourage de la victime pour tenter de reconstituer les faits et d’identifier l’auteur ou les auteurs présumés.

La nouvelle de ce meurtre a provoqué une vive émotion à Ngaparou, où la victime était connue et appréciée. De nombreux habitants se sont rassemblés devant son domicile, choqués par la violence des faits.

Le parquet de Mbour a été saisi et une autopsie du corps a été ordonnée. Les autorités locales ont appelé au calme, tout en assurant que tous les moyens seraient mobilisés pour faire la lumière sur cette affaire.

