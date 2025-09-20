Dakar : premières opérations contre l’occupation irrégulière des espaces publics

Le ministre sénégalais de l’Intérieur, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a lancé ce samedi matin une vaste opération de lutte contre l’occupation irrégulière de l’espace public à Dakar. L’intervention, qui marque sa première sortie de terrain depuis sa prise de fonction, a débuté sur le site du Parc à Mazout à Colobane, un espace jusqu’ici occupé par des personnes, en majorité des ressortissants étrangers, vivant de la mendicité.

L’opération s’inscrit dans une mobilisation interministérielle impliquant les forces de sécurité – police et gendarmerie – ainsi que plusieurs organes techniques de l’État, dont la Sonaged et la Direction générale du cadre de vie. Le ministre s’est personnellement rendu sur le terrain pour superviser le déroulement de l’opération.

« Cette opération ne vise à stigmatiser personne », a déclaré Me Bamba Cissé devant la presse. « Elle s’inscrit dans une politique globale de lutte contre l’occupation anarchique de l’espace public, un phénomène constaté depuis longtemps. » Il a par ailleurs insisté sur le caractère national de cette initiative, qui devrait se poursuivre dans d’autres quartiers de la capitale dans les prochaines semaines.

Répondant aux interrogations sur le sort réservé aux personnes expulsées, le ministre a tenu à souligner que l’action ne ciblait aucune nationalité en particulier. « La lutte porte sur l’occupation irrégulière des sols. La plupart des personnes qui vivaient ici s’adonnaient à la mendicité. Je rappelle que la mendicité, lorsqu’elle est exercée sur la voie publique, constitue une infraction pénale. »

Cette intervention intervient dans un contexte de forte pression populaire. Ces dernières semaines, des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux ont mis en lumière l’occupation croissante de plusieurs espaces publics dans différents quartiers de Dakar. Ces images ont suscité de nombreuses réactions de la part des habitants, réclamant une reprise en main de l’espace urbain.

Pour les autorités, cette action s’inscrit dans une démarche plus large visant à améliorer le cadre de vie dans la capitale et à lutter contre l’insalubrité. L’objectif affiché est de répondre aux préoccupations des citoyens, dans un contexte de densification urbaine et de tensions sur les usages de l’espace public.