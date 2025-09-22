A la UneActualites

Minerais, IA, développement : Macky Sall plaide pour des PPP plus équitables

Le 21 septembre, à New York, s’est tenu le sommet international sur les partenariats publics-privés (PPP), réunissant décideurs politiques, acteurs du secteur privé, institutions internationales et représentants de la société civile. Organisé en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, ce sommet a permis de débattre des grandes mutations à l’œuvre dans la structuration des partenariats public-privé au XXIᵉ siècle.

Parmi les thématiques abordées figuraient notamment la sécurisation des minerais critiques, la structuration de chaînes de valeur locales, ou encore l’intégration des technologies émergentes, à commencer par l’intelligence artificielle. Autant de sujets stratégiques, au cœur des dynamiques de développement durable et de souveraineté économique.

Présent lors de cette rencontre, [votre nom ou fonction ici], a pris la parole pour souligner l’importance d’adapter ces partenariats aux réalités spécifiques du continent africain. « Il est impératif que les besoins et les contraintes propres à l’Afrique soient pleinement pris en compte dans la conception, le financement et la mise en œuvre des PPP », a-t-il déclaré devant un auditoire international.

Le plaidoyer a porté notamment sur la nécessité de renforcer l’accès aux financements, d’adapter les cadres juridiques et contractuels aux contextes nationaux, et de développer une expertise locale, tant publique que privée, capable d’assumer la gouvernance de projets complexes. « Sans un rééquilibrage des priorités et une vraie reconnaissance des spécificités africaines, les PPP risquent de renforcer les asymétries existantes au lieu de les corriger », a-t-il averti.

Alors que le continent africain dispose de ressources naturelles stratégiques – notamment en minerais critiques indispensables à la transition énergétique mondiale – les débats ont également mis en lumière le rôle clé que peuvent jouer les PPP dans la transformation locale de ces ressources, à travers la création de chaînes de valeur durables et inclusives.

Le sommet a permis d’ouvrir des pistes de réflexion pour une gouvernance plus équitable des partenariats, dans un contexte où la coopération entre les secteurs public et privé devient de plus en plus incontournable face à la complexité des défis globaux.

