Renforcement des relations Sénégal Russie: El Malick Ndiaye reçoit l’ambassadeur Dmitry Kourakov

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a accordé une audience à l’ambassadeur de Russie au Sénégal, Dmitry Kourakov, le vendredi 19 septembre 2025. Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur le renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays.

Au centre des discussions figurait la perspective de la mise en place d’un groupe d’amitié parlementaire Sénégal–Russie, destiné à consolider les liens institutionnels et à favoriser des échanges plus réguliers entre les représentants des deux nations.

M. Ndiaye a salué la qualité des relations bilatérales et a insisté sur la nécessité d’intensifier les partenariats dans des secteurs stratégiques tels que l’agriculture, l’énergie, le gaz et le pétrole. Selon lui, ces axes de coopération s’inscrivent pleinement dans la vision du Chef de l’État, qui place la souveraineté alimentaire, l’autonomie stratégique et le développement durable au cœur du projet national.

De son côté, l’ambassadeur Kourakov a réaffirmé la volonté de la Russie d’accompagner le Sénégal dans ses priorités de développement et de diversifier les domaines de collaboration.

Cette audience marque une étape supplémentaire dans le raffermissement des relations diplomatiques entre Dakar et Moscou, ouvrant la voie à des initiatives parlementaires et économiques communes.

