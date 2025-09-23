Actualites

À l’ONU, le président sénégalais fustige “l’inhumanité insoutenable” vécue à Gaza

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

À la Conférence de haut niveau sur la question palestinienne, organisée en marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a livré un discours sans ambiguïté. Depuis la tribune onusienne, il a fermement dénoncé ce qu’il a qualifié de « nettoyage ethnique aux allures indescriptibles » à Gaza, appelant la communauté internationale à sortir du silence et à agir face à ce qu’il considère comme une tragédie insoutenable.

Dans une déclaration empreinte de gravité, le chef de l’État a averti : « Le silence face à l’inhumanité équivaut à une forme de complicité passive », s’inscrivant ainsi dans une tradition diplomatique sénégalaise engagée en faveur du droit international et des principes humanitaires.

Le président Faye a réaffirmé la position constante du Sénégal : la fin de l’occupation, un cessez-le-feu immédiat, l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire, et surtout la mise en œuvre de la solution à deux États, seule voie, selon lui, vers une paix juste et durable. « Défendre la Palestine, ce n’est pas choisir un camp », a-t-il lancé, « c’est défendre la vie, la justice et notre humanité commune. »

Présidant actuellement le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Bassirou Diomaye Faye a ainsi appelé à la conscience universelle, invitant les États à dépasser les logiques d’alignement pour s’ancrer dans le droit et l’humanité. Il s’inscrit dans la lignée des prises de position historiques du Sénégal, seul pays d’Afrique subsaharienne à avoir présidé ce comité permanent des Nations unies.

Cette intervention, largement reprise dans la presse nationale et saluée par plusieurs observateurs diplomatiques, place le Sénégal au cœur des débats internationaux sur le Proche-Orient, dans un contexte de tensions accrues et de fractures géopolitiques profondes.

Le Sénégal séduit les entreprises américaines : Diomaye Faye reçoit la Chambre de commerce des États-Unis
