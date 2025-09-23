Le Sénégal séduit les entreprises américaines : Diomaye Faye reçoit la Chambre de commerce des États-Unis

En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience à Mme Kendra Gaither, vice-présidente de la Chambre de commerce des États-Unis, ce lundi à New York. Elle était accompagnée d’une délégation composée de chefs d’entreprises américains, déjà présents au Sénégal ou en phase d’installation.

La rencontre a été l’occasion d’aborder les opportunités d’investissement au Sénégal, ainsi que les perspectives de renforcement du partenariat économique entre Dakar et Washington. Les discussions ont notamment porté sur la volonté commune de créer un climat des affaires favorable, à même de stimuler la croissance et de générer des emplois durables.

Le chef de l’État sénégalais a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à poursuivre les réformes nécessaires pour améliorer l’attractivité du pays, dans le respect des principes de transparence, de souveraineté économique et d’inclusion sociale. De leur côté, les représentants du secteur privé américain ont salué les efforts entrepris par le Sénégal pour sécuriser les investissements et moderniser ses infrastructures.

Cette audience, décrite comme « constructive et prometteuse » par plusieurs sources diplomatiques, illustre la position stratégique du Sénégal comme hub économique en Afrique de l’Ouest. Elle témoigne également de la confiance renouvelée d’un partenaire historique dans le potentiel de développement du pays.

La participation de ces entreprises, issues de secteurs variés — énergie, numérique, agro-industrie, logistique —, traduit un intérêt croissant pour les opportunités offertes par l’économie sénégalaise, en pleine transformation