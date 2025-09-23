A la UneActualites

Le Sénégal séduit les entreprises américaines : Diomaye Faye reçoit la Chambre de commerce des États-Unis

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience à Mme Kendra Gaither, vice-présidente de la Chambre de commerce des États-Unis, ce lundi à New York. Elle était accompagnée d’une délégation composée de chefs d’entreprises américains, déjà présents au Sénégal ou en phase d’installation.

La rencontre a été l’occasion d’aborder les opportunités d’investissement au Sénégal, ainsi que les perspectives de renforcement du partenariat économique entre Dakar et Washington. Les discussions ont notamment porté sur la volonté commune de créer un climat des affaires favorable, à même de stimuler la croissance et de générer des emplois durables.

Le chef de l’État sénégalais a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à poursuivre les réformes nécessaires pour améliorer l’attractivité du pays, dans le respect des principes de transparence, de souveraineté économique et d’inclusion sociale. De leur côté, les représentants du secteur privé américain ont salué les efforts entrepris par le Sénégal pour sécuriser les investissements et moderniser ses infrastructures.

Cette audience, décrite comme « constructive et prometteuse » par plusieurs sources diplomatiques, illustre la position stratégique du Sénégal comme hub économique en Afrique de l’Ouest. Elle témoigne également de la confiance renouvelée d’un partenaire historique dans le potentiel de développement du pays.

La participation de ces entreprises, issues de secteurs variés — énergie, numérique, agro-industrie, logistique —, traduit un intérêt croissant pour les opportunités offertes par l’économie sénégalaise, en pleine transformation

DEPECHES

À l’ONU, le président sénégalais fustige “l’inhumanité insoutenable” vécue à Gaza
Marie Rose Faye en visite de travail au BIC-Gouv pour impulser une nouvelle dynamique de communication gouvernementale
Soutien à la Palestine, tragédie à Gaza et reconnaissance par la France : la presse sénégalaise revient sur le discours fort de Diomaye Faye à l’ONU
Renforcement des relations Sénégal Russie: El Malick Ndiaye reçoit l’ambassadeur Dmitry Kourakov
Share This Article
Previous Article Marie Rose Faye en visite de travail au BIC-Gouv pour impulser une nouvelle dynamique de communication gouvernementale
Next Article À l’ONU, le président sénégalais fustige “l’inhumanité insoutenable” vécue à Gaza
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneDiaspora

Ousmane Sonko appelle la diaspora à s’engager dans le plan de relance

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Redressement national : Ousmane Sonko sollicite un délai de trois ans

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sonko : « Notre démarche n’est pas guidée par la vengeance, mais par la volonté de rendre justice »

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sortie musclée de Wally Seck – lien avec Amadou Sall : Très Graves révélations de S.Saliou Guèye

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Minerais, IA, développement : Macky Sall plaide pour des PPP plus équitables

A la UneActualites

Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or 2025.

A la UneActualites

À l’ONU, le Sénégal réaffirme son engagement en faveur du multilatéralisme

A la UneActualites

Affaire Amadou Sall : l’enquête s’accélère, de nouvelles personnalités dans le viseur

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions