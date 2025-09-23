ActualitesDiaspora

Serigne Mansour Sy Djamil rencontre Bill Gates à l’ONU : une voix religieuse sénégalaise au cœur des débats mondiaux

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
3 Min Read

À l’occasion de l’Assemblée Générale des Nations Unies, qui se tient du 20 au 24 septembre 2025, Serigne Mansour Sy Djamil, co-président du Conseil Mondial des Religions pour la Paix, a marqué de son empreinte cette grande rencontre internationale. Invité par la Fondation Bill & Melinda Gates en tant que paneliste, le guide religieux et homme politique sénégalais a porté la voix de l’Islam sur le thème : « La vision de l’Islam face aux perturbations sociales notées actuellement dans le monde ».

En marge de son intervention, Serigne Mansour Sy Djamil a eu un échange privilégié avec Bill Gates, fondateur de Microsoft et philanthrope mondialement reconnu. La rencontre a porté sur le rôle crucial que peuvent jouer les leaders religieux dans la consolidation de la paix, la réduction des inégalités et la sensibilisation face aux défis contemporains, notamment le changement climatique et la gouvernance de l’intelligence artificielle.

Sous le thème général « Unity in Diversity », l’Assemblée Générale 2025 réunit chefs d’État, acteurs de la société civile, chercheurs et leaders religieux autour de débats de haute portée. L’objectif : explorer des solutions collectives pour bâtir un monde plus juste et pacifique.

Pour Serigne Mansour Sy Djamil, la contribution des religions à la paix mondiale ne peut être occultée : « L’Islam, à travers ses valeurs de justice, de solidarité et de miséricorde, offre des réponses spirituelles et éthiques aux fractures sociales et aux tensions qui menacent notre humanité », a-t-il déclaré devant un auditoire international attentif.

Sa présence aux côtés de Bill Gates illustre la reconnaissance du rôle du Sénégal dans le dialogue interreligieux et la gouvernance mondiale. Elle confirme également l’importance croissante des voix religieuses dans les débats sur les grandes questions de notre temps, de la lutte contre les inégalités à la protection des droits humains.

DEPECHES

Amadou Chérif Diouf à Côme : cap sur la première Journée nationale de la diaspora prévue le 17 décembre à Dakar
Assemblée générale de l’ONU : Macky Sall entre félicitations et vives critiques
Patrice Sané réagit au couac technique de Diomaye aux Nations Unies : “Si ce n’est pas un sabotage, c’est quoi alors ?”
À l’ONU, le président sénégalais fustige “l’inhumanité insoutenable” vécue à Gaza

Avec ce plaidoyer, Serigne Mansour Sy Djamil rappelle que la paix durable ne saurait être atteinte sans une approche inclusive qui prend en compte la dimension spirituelle et culturelle des peuples.

Share This Article
Previous Article Assemblée générale de l’ONU : Macky Sall entre félicitations et vives critiques
Next Article Amadou Chérif Diouf à Côme : cap sur la première Journée nationale de la diaspora prévue le 17 décembre à Dakar
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneDiaspora

Ousmane Sonko appelle la diaspora à s’engager dans le plan de relance

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Redressement national : Ousmane Sonko sollicite un délai de trois ans

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sonko : « Notre démarche n’est pas guidée par la vengeance, mais par la volonté de rendre justice »

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sortie musclée de Wally Seck – lien avec Amadou Sall : Très Graves révélations de S.Saliou Guèye

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Le Sénégal séduit les entreprises américaines : Diomaye Faye reçoit la Chambre de commerce des États-Unis

A la UneActualites

Marie Rose Faye en visite de travail au BIC-Gouv pour impulser une nouvelle dynamique de communication gouvernementale

A la UneActualites

Soutien à la Palestine, tragédie à Gaza et reconnaissance par la France : la presse sénégalaise revient sur le discours fort de Diomaye Faye à l’ONU

Actualites

Renforcement des relations Sénégal Russie: El Malick Ndiaye reçoit l’ambassadeur Dmitry Kourakov

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions