Serigne Mansour Sy Djamil rencontre Bill Gates à l’ONU : une voix religieuse sénégalaise au cœur des débats mondiaux

À l’occasion de l’Assemblée Générale des Nations Unies, qui se tient du 20 au 24 septembre 2025, Serigne Mansour Sy Djamil, co-président du Conseil Mondial des Religions pour la Paix, a marqué de son empreinte cette grande rencontre internationale. Invité par la Fondation Bill & Melinda Gates en tant que paneliste, le guide religieux et homme politique sénégalais a porté la voix de l’Islam sur le thème : « La vision de l’Islam face aux perturbations sociales notées actuellement dans le monde ».

En marge de son intervention, Serigne Mansour Sy Djamil a eu un échange privilégié avec Bill Gates, fondateur de Microsoft et philanthrope mondialement reconnu. La rencontre a porté sur le rôle crucial que peuvent jouer les leaders religieux dans la consolidation de la paix, la réduction des inégalités et la sensibilisation face aux défis contemporains, notamment le changement climatique et la gouvernance de l’intelligence artificielle.

Sous le thème général « Unity in Diversity », l’Assemblée Générale 2025 réunit chefs d’État, acteurs de la société civile, chercheurs et leaders religieux autour de débats de haute portée. L’objectif : explorer des solutions collectives pour bâtir un monde plus juste et pacifique.

Pour Serigne Mansour Sy Djamil, la contribution des religions à la paix mondiale ne peut être occultée : « L’Islam, à travers ses valeurs de justice, de solidarité et de miséricorde, offre des réponses spirituelles et éthiques aux fractures sociales et aux tensions qui menacent notre humanité », a-t-il déclaré devant un auditoire international attentif.

Sa présence aux côtés de Bill Gates illustre la reconnaissance du rôle du Sénégal dans le dialogue interreligieux et la gouvernance mondiale. Elle confirme également l’importance croissante des voix religieuses dans les débats sur les grandes questions de notre temps, de la lutte contre les inégalités à la protection des droits humains.

Avec ce plaidoyer, Serigne Mansour Sy Djamil rappelle que la paix durable ne saurait être atteinte sans une approche inclusive qui prend en compte la dimension spirituelle et culturelle des peuples.