Amadou Chérif Diouf à Côme : cap sur la première Journée nationale de la diaspora prévue le 17 décembre à Dakar

Les 20 et 21 septembre 2025, la ville de Côme, en Italie, a accueilli la première édition du Forum de l’Entreprenariat et de l’Habitat (FEH), une initiative portée par l’association Jotna Diapalé Sénégal (JDS). Cet événement inédit a rassemblé autorités sénégalaises, acteurs du secteur privé et membres de la diaspora autour d’un objectif central : « établir un pont solide entre l’État, le secteur privé et la diaspora ».

Parmi les personnalités présentes figuraient Momath Talla Ndao, Secrétaire d’État chargé du Logement, Ibrahima Thiam, Secrétaire d’État chargé du Développement des PME et PMI, ainsi que Bassirou Kébé, Directeur Général de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN HLM).

Le forum a été marqué par une forte mobilisation des Sénégalais venus de toute l’Italie, désireux d’échanger sur des thématiques concrètes : acquisition de terrains, achat de maisons au Sénégal, structuration de projets, accès au financement et opportunités d’investissement. Les panels et la foire organisés en marge de la rencontre ont permis des discussions pratiques et des mises en relation directes.

Dans le cadre de sa politique de proximité, le Consulat Général du Sénégal à Milan, dirigé par M. Djibril Fofana, a profité de l’occasion pour déployer une mission de Consulat mobile, offrant aux compatriotes présents des services d’enrôlement pour l’obtention de la Carte Nationale d’Identité (CNI) et du passeport.

Au cours de la cérémonie officielle, Amadou Chérif Diouf a adressé un appel fort à la diaspora : s’engager pour la réussite de la première Journée nationale de la diaspora, prévue le 17 décembre 2025 à Dakar. Ce rendez-vous, a-t-il souligné, sera le moment de présenter le Programme spécial d’accompagnement et de promotion des Sénégalais de l’extérieur, un dispositif stratégique destiné à renforcer les liens entre le Sénégal et ses fils et filles établis à l’étranger.

Cette première édition du FEH apparaît ainsi comme un jalon majeur, non seulement pour encourager les investissements de la diaspora dans l’habitat et l’entreprenariat, mais aussi pour préparer le grand rendez-vous de décembre à Dakar, qui marquera une étape décisive dans la valorisation et la mobilisation des Sénégalais de l’extérieur.