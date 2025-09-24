Seydina Alioune Seck remercie les fans et la justice après l’épreuve traversée par Wally Ballago Seck

Dans un message émouvant publié au nom de son frère Wally Ballago Seck et de toute l’équipe, Seydina Alioune Seck a exprimé une profonde gratitude envers les fans, la justice sénégalaise et toutes les personnes qui ont soutenu l’artiste tout au long de l’épreuve qu’il vient de traverser.

« Au nom de Wally Ballago Seck et de toute son équipe, je tiens à adresser un immense merci à tous ses fans à travers le monde. Votre amour, votre soutien indéfectible et vos prières ont été une source de force inestimable tout au long de cette épreuve », a-t-il écrit.

Il a également salué le travail des autorités judiciaires, mettant en avant leur « professionnalisme et leur impartialité ». Ses remerciements ont aussi été adressés aux avocats de la défense, qui ont œuvré avec « rigueur et détermination ».

Dans son message, Seydina Alioune Seck a tenu à rendre hommage à tous ceux qui ont cru en l’intégrité de Wally Seck dès le départ. Enfin, il a conclu en rendant grâce à Allah, soulignant que « par Sa volonté, la lumière finit toujours par triompher ».

Ce message de reconnaissance et d’espoir, largement partagé sur les réseaux sociaux, marque une nouvelle étape pour la star de la musique sénégalaise, qui compte désormais avancer « plus fort que jamais » dans sa carrière.