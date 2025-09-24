A la UneCelebrites

Seydina Alioune Seck remercie les fans et la justice après l’épreuve traversée par Wally Ballago Seck

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

Dans un message émouvant publié au nom de son frère Wally Ballago Seck et de toute l’équipe, Seydina Alioune Seck a exprimé une profonde gratitude envers les fans, la justice sénégalaise et toutes les personnes qui ont soutenu l’artiste tout au long de l’épreuve qu’il vient de traverser.

« Au nom de Wally Ballago Seck et de toute son équipe, je tiens à adresser un immense merci à tous ses fans à travers le monde. Votre amour, votre soutien indéfectible et vos prières ont été une source de force inestimable tout au long de cette épreuve », a-t-il écrit.

Il a également salué le travail des autorités judiciaires, mettant en avant leur « professionnalisme et leur impartialité ». Ses remerciements ont aussi été adressés aux avocats de la défense, qui ont œuvré avec « rigueur et détermination ».

Dans son message, Seydina Alioune Seck a tenu à rendre hommage à tous ceux qui ont cru en l’intégrité de Wally Seck dès le départ. Enfin, il a conclu en rendant grâce à Allah, soulignant que « par Sa volonté, la lumière finit toujours par triompher ».

Ce message de reconnaissance et d’espoir, largement partagé sur les réseaux sociaux, marque une nouvelle étape pour la star de la musique sénégalaise, qui compte désormais avancer « plus fort que jamais » dans sa carrière.

DEPECHES

Pool Judiciaire financier : Waly Seck bénéficie d’une liberté provisoire, après consignation d’un montant de 210 millions F CFA
Pool judiciaire financier : Waly Seck attendu pour un face-à-face avec le juge
Rapport CENTIF : Madiambal Diagne bloqué à l’AIBD et Ellipse visés par une information judiciaire
Nations unies : entre éclaircissements et polémiques autour du discours du Président Diomaye
Share This Article
Previous Article Pool judiciaire financier : Waly Seck attendu pour un face-à-face avec le juge
Next Article Interdiction des téléphones portables dans les écoles au Sénégal : entre nécessité éducative et débat sociétal
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneDiaspora

Ousmane Sonko appelle la diaspora à s’engager dans le plan de relance

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Redressement national : Ousmane Sonko sollicite un délai de trois ans

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sonko : « Notre démarche n’est pas guidée par la vengeance, mais par la volonté de rendre justice »

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sortie musclée de Wally Seck – lien avec Amadou Sall : Très Graves révélations de S.Saliou Guèye

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Le Sénégal séduit les entreprises américaines : Diomaye Faye reçoit la Chambre de commerce des États-Unis

A la UneActualites

Marie Rose Faye en visite de travail au BIC-Gouv pour impulser une nouvelle dynamique de communication gouvernementale

A la UneActualites

Soutien à la Palestine, tragédie à Gaza et reconnaissance par la France : la presse sénégalaise revient sur le discours fort de Diomaye Faye à l’ONU

A la UneActualites

Minerais, IA, développement : Macky Sall plaide pour des PPP plus équitables

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions