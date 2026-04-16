Sénégal : un Livre blanc attendu avant fin avril pour évaluer le Pacte social et les revendications syndicales

XALIMANEWS: Le gouvernement sénégalais s’apprête à publier, avant le 30 avril 2026, un Livre blanc consacré à l’état de prise en charge des doléances des centrales syndicales ainsi qu’au bilan de la première année d’application du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable (PSS-CID), signé le 1er mai 2025 entre l’État, les syndicats et le patronat.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, cette décision émane du président Bassirou Diomaye Faye, qui a instruit le gouvernement de rendre public ce document stratégique dans les délais. L’objectif est de disposer d’un état des lieux précis du dialogue social et des engagements pris dans le cadre du Pacte.

Cette initiative traduit la volonté du chef de l’État de maintenir un suivi rigoureux du climat social, notamment à travers un baromètre national des conflits et des préavis de grève. Malgré la signature du Pacte social, plusieurs secteurs continuent d’être secoués par des mouvements d’humeur.

Dans l’éducation et la santé, des syndicats multiplient les arrêts de travail et les débrayages pour exiger le respect d’accords signés sous l’ancien régime de Macky Sall. Toutefois, des avancées sont notées : le gouvernement et le G7 des enseignants ont récemment trouvé un terrain d’entente sur plusieurs points d’un projet de protocole.

Du côté des transports, la tension semble s’apaiser après la levée du mot d’ordre de grève par la Fédération des syndicats des transporteurs routiers, un mouvement largement suivi à l’intérieur du pays.

Réaffirmant la stabilité sociale comme priorité, le président Faye a salué les efforts engagés par l’exécutif, notamment la régularisation exceptionnelle de certaines situations administratives dans les secteurs clés comme l’éducation et la santé.

En perspective, chaque ministre est appelé à faire une revue approfondie des revendications sociales dans son secteur afin d’améliorer le fonctionnement des services publics, la satisfaction des usagers et la productivité au travail.

Enfin, le chef de l’État a instruit le Premier ministre et le ministre de la Fonction publique de préparer la 5e Conférence sociale, prévue autour du thème de la productivité, ainsi que la cérémonie officielle de réception des cahiers de doléances des centrales syndicales, prévue le 1er mai 2026 au Palais de la République.