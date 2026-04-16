A la UneActualites

Sénégal : un Livre blanc attendu avant fin avril pour évaluer le Pacte social et les revendications syndicales

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMANEWS: Le gouvernement sénégalais s’apprête à publier, avant le 30 avril 2026, un Livre blanc consacré à l’état de prise en charge des doléances des centrales syndicales ainsi qu’au bilan de la première année d’application du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable (PSS-CID), signé le 1er mai 2025 entre l’État, les syndicats et le patronat.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, cette décision émane du président Bassirou Diomaye Faye, qui a instruit le gouvernement de rendre public ce document stratégique dans les délais. L’objectif est de disposer d’un état des lieux précis du dialogue social et des engagements pris dans le cadre du Pacte.

Cette initiative traduit la volonté du chef de l’État de maintenir un suivi rigoureux du climat social, notamment à travers un baromètre national des conflits et des préavis de grève. Malgré la signature du Pacte social, plusieurs secteurs continuent d’être secoués par des mouvements d’humeur.

Dans l’éducation et la santé, des syndicats multiplient les arrêts de travail et les débrayages pour exiger le respect d’accords signés sous l’ancien régime de Macky Sall. Toutefois, des avancées sont notées : le gouvernement et le G7 des enseignants ont récemment trouvé un terrain d’entente sur plusieurs points d’un projet de protocole.

DEPECHES

Il se faisait passer pour Yassine Fall et contacte des ministres : Hamidou Bou Sonko envoyé en prison à Mbour
Injures contre le fondateur du mouridisme : Masseck Sarr arrêté, des accusations lourdes
Réforme de l’Imprimerie nationale : Ousmane Sonko veut un outil moderne pour renforcer la souveraineté de l’État
Les nominations du Conseil des ministres de ce mercredi: ça bouge

Du côté des transports, la tension semble s’apaiser après la levée du mot d’ordre de grève par la Fédération des syndicats des transporteurs routiers, un mouvement largement suivi à l’intérieur du pays.

Réaffirmant la stabilité sociale comme priorité, le président Faye a salué les efforts engagés par l’exécutif, notamment la régularisation exceptionnelle de certaines situations administratives dans les secteurs clés comme l’éducation et la santé.

En perspective, chaque ministre est appelé à faire une revue approfondie des revendications sociales dans son secteur afin d’améliorer le fonctionnement des services publics, la satisfaction des usagers et la productivité au travail.

Enfin, le chef de l’État a instruit le Premier ministre et le ministre de la Fonction publique de préparer la 5e Conférence sociale, prévue autour du thème de la productivité, ainsi que la cérémonie officielle de réception des cahiers de doléances des centrales syndicales, prévue le 1er mai 2026 au Palais de la République.

Share This Article
Previous Article Arrestation de Kemi Seba en Afrique du Sud : une extradition vers le Bénin en cours après des accusations de coup d’État
Next Article Injures contre le fondateur du mouridisme : Masseck Sarr arrêté, des accusations lourdes
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 15 avril 2026

Actualites

Financements DER/FJ à Bakel : Aïda Mbodj dénonce un faible taux de remboursement et met en garde les bénéficiaires

Actualites

SOMISEN SA : interrogations autour de la gouvernance et du salaire du DG dans un contexte de crise financière

Actualites

Points d’accord dans les négociations entre syndicats d’enseignants et gouvernement : vers un dégel de la crise scolaire

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Succès des clubs “Visit Rwanda” en UEFA Champions League : Paul Kagame applaudit Arsenal, le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid

Sports

ONE Championship: Reug Reug remet sa ceinture en jeu dans un combat explosif à Bangkok

Football

Nice – Le Havre (1-1) : duel au sommet entre deux gardiens sénégalais en grande forme

Football

À 18 ans, Bara Sapoko Ndiaye fait ses débuts avec le Bayern et impressionne déjà

Lutte

K.O éclair : Petit Lo détruit Bouba en quelques secondes