A la UneActualites

Un mandat d’arrêt international lancé contre Madiambal Diagne après sa sortie du pays Des responsables sécuritaires relevés de leurs fonctions

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
1 Min Read

Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé, dans un communiqué officiel, l’émission d’un mandat d’arrêt international contre Madiambal Diagne, après que ce dernier a réussi à quitter le Sénégal malgré une interdiction judiciaire de sortie du territoire.

Selon le communiqué, l’ancien patron de presse, sous le coup d’un avis de recherche et d’interpellation, a quitté le pays dans la nuit du 23 au 24 septembre 2025 via l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), dans des circonstances encore non élucidées.

Le ministère indique que, malgré les instructions données pour renforcer la vigilance, M. Diagne a pu franchir les formalités de départ. Une enquête interne a été ouverte pour établir les conditions de cette sortie et situer les responsabilités.

Dans l’attente des conclusions, le Ministre de l’Intérieur a décidé, à titre conservatoire, de relever de leurs fonctions les chefs de la Division des Investigations criminelles (DIC) et du Commissariat spécial de l’AIBD. Le communiqué précise que des sanctions appropriées seront prises en cas de manquements ou de complicités avérées.

Enfin, le ministère rappelle son attachement au respect des décisions judiciaires, à la transparence et au principe de présomption d’innocence.

DEPECHES

Bassirou Diomaye Faye : ‘’Le FMI doit presser le pas pour que nous sachions sur quel pied danser’’
Fuite d’un homme ou vacillement d’un système ? Dr Lansana Gagny Sakho interpelle sur l’avenir de la justice sénégalaise
Fils de Madiambal Diagne, Mohamed Diagne arrêté alors qu’il tentait de fuir le Sénégal en moto
Le Président Diomaye Faye s’entretient avec le Prince héritier du Koweït : Un partenariat fondé sur l’amitié et la solidarité
Share This Article
Previous Article Bassirou Diomaye Faye : ‘’Le FMI doit presser le pas pour que nous sachions sur quel pied danser’’
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneDiaspora

Ousmane Sonko appelle la diaspora à s’engager dans le plan de relance

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Redressement national : Ousmane Sonko sollicite un délai de trois ans

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sonko : « Notre démarche n’est pas guidée par la vengeance, mais par la volonté de rendre justice »

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sortie musclée de Wally Seck – lien avec Amadou Sall : Très Graves révélations de S.Saliou Guèye

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Rencontre entre le Président Diomaye Faye et son homologue du Kosovo : Vers un partenariat renforcé entre Dakar et Pristina

A la UneActualites

Madiambal Diagne quitte Dakar pour la France malgré une opposition policière : une question sur la gestion des frontières

Actualites

Libération provisoire d’Amadou Mansour Faye : L’ex-ministre sous contrôle judiciaire après quatre mois de détention

Actualites

Sénégal : la culture, les infrastructures et la diaspora au cœur des priorités du nouveau gouvernement

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions