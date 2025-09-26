Un mandat d’arrêt international lancé contre Madiambal Diagne après sa sortie du pays Des responsables sécuritaires relevés de leurs fonctions

Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé, dans un communiqué officiel, l’émission d’un mandat d’arrêt international contre Madiambal Diagne, après que ce dernier a réussi à quitter le Sénégal malgré une interdiction judiciaire de sortie du territoire.

Selon le communiqué, l’ancien patron de presse, sous le coup d’un avis de recherche et d’interpellation, a quitté le pays dans la nuit du 23 au 24 septembre 2025 via l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), dans des circonstances encore non élucidées.

Le ministère indique que, malgré les instructions données pour renforcer la vigilance, M. Diagne a pu franchir les formalités de départ. Une enquête interne a été ouverte pour établir les conditions de cette sortie et situer les responsabilités.

Dans l’attente des conclusions, le Ministre de l’Intérieur a décidé, à titre conservatoire, de relever de leurs fonctions les chefs de la Division des Investigations criminelles (DIC) et du Commissariat spécial de l’AIBD. Le communiqué précise que des sanctions appropriées seront prises en cas de manquements ou de complicités avérées.

Enfin, le ministère rappelle son attachement au respect des décisions judiciaires, à la transparence et au principe de présomption d’innocence.