CBAO Poste Thiaroye : quand l’indiscipline des élites piétine les citoyens

Un citoyen en colère. Une vidéo devenue virale. Devant l’agence CBAO de Poste Thiaroye, les trottoirs censés protéger les piétons sont transformés en parking sauvage par… les employés de la banque elle-même. Résultat : les passants sont contraints de marcher sur la route, exposés aux dangers de la circulation.

Lorsqu’il a osé interpeller les agents de l’établissement, le client s’est heurté non seulement à l’indifférence, mais aussi à l’insulte. Une employée l’aurait copieusement invectivé, symbole d’une arrogance institutionnalisée. « Les employés les plus insolents de l’histoire bancaire », lâche-t-il avec amertume.

Cet incident n’est pas banal. Il illustre un mal profond : l’indiscipline érigée en norme dans l’espace public sénégalais. Des trottoirs accaparés, des routes envahies, des piétons relégués au second plan. Tout se passe comme si la règle commune n’existait pas, ou ne s’appliquait qu’aux plus faibles.

Dans ce contexte, l’action du nouveau ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, redonne un souffle d’espoir. En lançant des opérations de déguerpissement des voies publiques et en affichant sa volonté de rétablir l’ordre, il envoie un signal clair : la loi doit s’imposer partout, et l’espace collectif doit être rendu à ceux à qui il appartient — les citoyens.

Mais l’affaire de Poste Thiaroye rappelle une évidence : le combat pour la discipline et le respect des normes ne se gagnera pas seulement par des opérations ponctuelles. Il exige une révolution des mentalités, en particulier au sein des institutions et entreprises censées donner l’exemple. Car tant que des banques, des administrations ou des commerçants continueront à occuper illégalement l’espace public en toute impunité, les Sénégalais resteront prisonniers d’un désordre devenu ordinaire.

La vidéo du client de CBAO est un cri d’alarme. Reste à savoir si ce cri sera entendu — et transformé en action durable.