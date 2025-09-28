Réactions contrastées après l’interview de l’ancien président Macky Sall

L’interview récemment accordée par l’ancien président du Sénégal, Macky Sall, continue de susciter des réactions diverses et tranchées, aussi bien au Sénégal qu’au sein de la diaspora. Entre critiques acerbes et louanges appuyées, les opinions reflètent la polarisation toujours vive autour de sa personne et de son héritage politique.

Les critiques : un rappel des zones d’ombre de son magistère

Pour Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, il est difficile d’oublier le rôle de Macky Sall dans l’éviction de figures politiques majeures. « L’homme qui a poursuivi, condamné et écarté des compétitions électorales Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall au nom de la reddition des comptes et par des procédures judiciaires iniques, est devenu amnésique », a-t-il déclaré, estimant que son bilan en matière de démocratie et de droits humains le disqualifie pour prétendre jouer un rôle à l’avenir, au Sénégal comme sur la scène internationale.

Amath Diallo, installé à Montréal, a lui aussi rappelé les épisodes douloureux de la vie politique récente : « Macky Sall a été sans pitié quand il s’agissait de liquider un adversaire politique. Les larmes de Khalifa Sall, l’élimination et l’exil de Karim Wade, sans oublier la tentative contre Ousmane Sonko, en témoignent. » Il cite même les propos de Moustapha Diakhaté pour illustrer la dureté de l’ancien président.

Les soutiens : la reconnaissance d’une vision géopolitique

À l’opposé, d’autres observateurs saluent la prestation médiatique de l’ancien chef de l’État. Pour l’ingénieur Mandiaye Diallo, l’interview est « de très haut niveau » et « factuelle ». Selon lui, ceux qui sont en capacité de comprendre devraient la visionner afin de mieux saisir des problématiques géopolitiques africaines complexes, au-delà des querelles partisanes.

Demba Ba, quant à lui, a invité les Sénégalais et Africains à suivre l’entretien sur la chaîne YouTube H5 Motivation (plateforme spécialisée dans les interviews et contenus inspirants, visant à motiver et à nourrir la réflexion du public, notamment autour du leadership et de la culture générale), vantant « une culture générale, une profondeur dans l’analyse et un vrai esprit patriotique ». Pour lui, Macky Sall incarne le leadership par l’expérience et le parcours, plus que par le discours.

Une polarisation persistante

Ces réactions montrent combien Macky Sall continue de diviser l’opinion, entre ceux qui dénoncent son héritage politique marqué par l’exclusion d’adversaires et les partisans qui voient en lui un homme d’État au discours structuré et à la vision géopolitique affirmée.

À travers cette interview, l’ancien président semble vouloir se repositionner dans le débat intellectuel et diplomatique, mais son passé politique reste un sujet sensible qui continue de hanter sa carrière et d’alimenter des débats passionnés.