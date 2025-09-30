Infrastructures : Dethié Fall en réunion matinale avec la direction du PUMA

À 6h30 ce matin, le ministre des Infrastructures, Dethié Fall, a entamé une réunion de travail avec la direction du Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA).

Cette séance, tenue dans un esprit de rigueur et d’efficacité, visait à évaluer l’état d’avancement des projets en cours dans les zones concernées par le programme et à renforcer la coordination des prochaines actions à mener.

Selon des sources proches du ministère, cette rencontre s’inscrit dans une série de consultations stratégiques engagées par le ministre pour accélérer la modernisation des infrastructures en milieu rural et frontalier, conformément aux orientations du gouvernement.

Dethié Fall, connu pour son approche de terrain et ses méthodes de travail intensives, a insisté sur la nécessité d’une synergie entre les différents acteurs, afin d’assurer la réalisation effective et dans les délais des projets du PUMA, jugés cruciaux pour le désenclavement et le développement local.