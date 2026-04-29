Élections locales : PASTEF impose la discipline et bloque les candidatures anticipées

XALIMANEWS: Le parti PASTEF – Les Patriotes a publié un communiqué rappelant strictement les règles internes encadrant la désignation de ses candidats aux prochaines élections locales. Une sortie qui vise à remettre de l’ordre dans les initiatives internes jugées prématurées dans certaines structures du parti.

Selon le texte signé par le Secrétaire général, les articles 31 des Statuts et 19 du Règlement intérieur du parti précisent que les conditions et modalités de présentation des candidatures doivent être définies dans une Charte des Élections, document de référence obligatoire pour toute investiture.

Le communiqué insiste également sur le rôle central de la Commission Nationale d’Investiture (CNI), seule autorité habilitée à préparer et valider les candidatures avant chaque scrutin. Cette commission devra être mise en place conformément aux dispositions prévues par la Charte électorale.

En conséquence, la direction du parti demande expressément aux sections communales ainsi qu’aux coordinations départementales de s’abstenir de toute initiative de désignation de candidats pour les élections locales, tant que la Charte des Élections n’a pas été validée et que la Commission Nationale d’Investiture n’est pas officiellement installée.

Le parti avertit par ailleurs que toute violation de ces directives internes sera sanctionnée, sans préciser la nature des mesures disciplinaires envisagées.

À travers ce rappel à l’ordre, la direction de PASTEF entend manifestement préserver la discipline organisationnelle et éviter les candidatures anticipées ou non encadrées à l’approche des élections locales.