Bakary Séga Bathily : “Le moment d’investir, c’est maintenant”

En ouverture du Forum Invest in Sénégal 2025 (Fii Sénégal), qui se tient les 7 et 8 octobre au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), le directeur général de l’APIX SA, Bakary Séga Bathily, a présenté un Sénégal résolument tourné vers l’avenir. Dans un contexte mondial marqué par les incertitudes économiques et géopolitiques, le pays entend se positionner comme une « terre de stabilité et d’attractivité », capable d’offrir aux investisseurs des garanties concrètes et une vision claire.

« Ce forum n’est pas un événement de plus, c’est l’incarnation d’une ambition souveraine, audacieuse et assumée », a affirmé le patron de l’Agence pour la promotion des investissements. Il a salué les réformes engagées sous l’impulsion du président Bassirou Diomaye Faye, notamment la refonte du Code des investissements, la digitalisation des procédures administratives, l’amélioration de la sécurité juridique pour les investisseurs, ainsi que l’accès facilité au foncier.

Autant d’avancées destinées, selon lui, à « accélérer, sécuriser et concrétiser les projets dans des délais maîtrisés ». L’APIX, à travers son guichet unique numérique, est au cœur de ce dispositif modernisé.

Une stratégie structurée autour de cinq axes

Bakary Séga Bathily a décliné les grands piliers de cette vision portée par l’État sénégalais : renforcer la compétitivité économique du pays, développer des infrastructures de connectivité favorisant l’intégration régionale, accélérer la transition énergétique, valoriser les talents — en particulier la jeunesse, la diaspora et l’innovation africaine — et promouvoir une Afrique solidaire et souveraine.

Ces ambitions, a-t-il précisé, s’inscrivent dans le thème du forum : « Connecter les opportunités, bâtir l’avenir ». Une ligne directrice qui vise à créer des passerelles concrètes entre talents, idées, financements et marchés.

« L’Afrique assume désormais sa posture d’actrice majeure de son développement. Forte de sa jeunesse, de ses ressources et de ses talents, elle est l’artisane de son destin », a-t-il déclaré, sous les applaudissements nourris du public.

Des rencontres multisectorielles et des engagements attendus

Durant deux jours, le Fii Sénégal réunira investisseurs, décideurs publics, chefs d’entreprises, représentants de la diaspora et acteurs de la société civile. Au programme : des panels de haut niveau, des tables rondes sectorielles (finance, agriculture, énergie, numérique, santé, culture…), ainsi que des expositions valorisant les savoir-faire artisanaux et culinaires locaux.

Un concours d’innovation réservé aux jeunes, un tournoi de golf de networking et un espace dédié à la signature d’accords d’investissement viennent compléter l’agenda. L’événement se veut également un moment stratégique pour conclure des partenariats concrets et poser les jalons de projets structurants.

« Le moment d’investir, c’est maintenant. Le lieu de transformation, c’est ici. La manière de réussir, c’est ensemble », a conclu Bakary Séga Bathily, invitant les participants à faire du Sénégal une plateforme dynamique et durable de développement.