Khalid Al-Falih : “L’Arabie saoudite accompagnera la Vision Sénégal 2050”

Le Forum Invest in Sénégal 2025, dont la deuxième édition s’est ouverte ce mardi à Diamniadio, a été marqué par une série de déclarations fortes en faveur du partenariat économique avec le Sénégal, notamment de la part de l’Arabie saoudite, invitée d’honneur, et de l’Afrique du Sud, représentée au plus haut niveau.

Le ministre saoudien de l’Investissement, Khalid ben Abdelaziz Al-Falih, a réaffirmé la volonté de son pays d’intensifier sa coopération avec le Sénégal. « Notre engagement est clair : soutenir la transformation économique du Sénégal et de l’ensemble du continent africain », a-t-il déclaré devant un parterre d’officiels et d’investisseurs, en présence du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et de son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló.

Selon lui, la participation de l’Arabie saoudite en tant qu’invitée d’honneur représente une nouvelle étape dans le renforcement des liens économiques, politiques et spirituels entre les deux États. « Ces relations reposent sur des fondations solides, marquées par une fraternité islamique sincère, des échanges continus et des visites officielles au plus haut niveau », a rappelé le ministre.

Il a par ailleurs salué la “Vision Sénégal 2050”, dont il a promis l’accompagnement à travers les fonds d’investissement saoudiens et les institutions telles que la Banque islamique de développement (BID). Une importante délégation saoudienne, composée de représentants du secteur privé et d’entreprises publiques, l’accompagnait pour explorer les opportunités d’affaires dans les secteurs clés : infrastructures, énergie, technologies et agro-industrie.

L’Afrique du Sud appelle à renforcer la coopération Sud-Sud

Le vice-président sud-africain Paul Mashatile, également présent, a tenu à saluer l’initiative sénégalaise. « Lorsque j’ai reçu l’invitation du Premier ministre Ousmane Sonko, je n’ai pas hésité à confirmer ma participation », a-t-il déclaré. Il a rappelé le rôle historique du Sénégal dans le panafricanisme, son engagement en faveur de la stabilité régionale et son soutien aux luttes de libération.

Revenant sur la solidarité du Sénégal envers les leaders de l’ANC exilés à Dakar durant l’Apartheid, il a déclaré : « Vous avez un partenaire solide en Afrique du Sud ». Il a invité les deux pays à approfondir leur partenariat économique, dans un contexte de redéfinition des relations entre États africains autour d’objectifs partagés de souveraineté, de croissance inclusive et d’innovation.

Un forum tourné vers l’investissement durable

Le Forum Invest in Sénégal, prévu sur deux jours au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), rassemble des acteurs publics et privés autour des priorités économiques du pays. Des panels de haut niveau, des rencontres B2B, ainsi que des expositions valorisant le savoir-faire local sont organisés pour connecter les opportunités d’affaires aux ambitions stratégiques du Sénégal.

Les autorités sénégalaises souhaitent faire de cet événement un levier de mise en œuvre de la stratégie de développement économique du pays, en mobilisant des financements durables et des partenariats structurants. L’enjeu est de taille : consolider la position du Sénégal comme pôle d’attractivité régional dans un environnement international de plus en plus concurrentiel.