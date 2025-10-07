Sénégal : de retour aux affaires, le maire de Saint-Louis relance les chantiers communaux

Saint-Louis – À peine remis en liberté après quatre mois d’absence, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a repris ses fonctions ce week-end avec une série de visites de terrain sur plusieurs chantiers structurants de la commune. Une manière pour l’édile de marquer sa présence sur le terrain et de réaffirmer sa volonté de poursuivre les projets en cours, en collaboration avec l’État.

« C’est une reprise normale après quatre mois d’absence. La commune a continué de fonctionner et plusieurs projets ont bien avancé », a déclaré le maire, entouré de plusieurs collaborateurs, lors d’un point de presse tenu après sa tournée.

Première étape : l’école Fandiéry Koné, récemment reconstruite. L’établissement fait partie des nombreux sites scolaires bénéficiaires du programme national Pacasen, destiné à renforcer les services municipaux et les infrastructures de base. D’autres établissements scolaires réhabilités ont également été visités dans la même dynamique.

Le maire s’est ensuite rendu au stade Maradouane, dont la pelouse est en cours de réfection. Plus de 350 millions de francs CFA y sont investis par la municipalité, dans le cadre d’un plan de mise à niveau des infrastructures sportives.

Autres arrêts notables : la Place Baya Ndar, l’avenue Jean Mermoz et le village artisanal, où les travaux sont financés à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA. Ces aménagements s’inscrivent dans une stratégie plus large de développement touristique, portée par la mairie avec le soutien de partenaires publics.

Mansour Faye a également profité de cette reprise pour lancer un appel aux autorités centrales. Il a exhorté l’État à accélérer la réalisation de plusieurs projets structurants jugés prioritaires pour la ville, notamment l’assainissement de Pikine, le programme Promoville, ainsi que la construction de l’hôpital Alioune Badara Cissé.

La reprise des activités du maire intervient dans un contexte politique sensible, alors que les relations entre l’État et certaines collectivités locales sont parfois marquées par des tensions. À Saint-Louis, ville historique et stratégique du nord du pays, les défis en matière d’urbanisme, de services publics et d’infrastructures demeurent nombreux.