Supposée dette cachée : Macky Sall engage la bataille de clarification

Face aux accusations persistantes autour d’une supposée dette cachée contractée sous son régime, l’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, a décidé de contre-attaquer sur le terrain judiciaire et médiatique. Déterminé à préserver sa réputation et à rétablir la vérité, il a mobilisé une équipe d’avocats de plusieurs nationalités, dont des Sénégalais, ainsi que des experts financiers. L’ensemble de cette coordination est placée sous la direction du bâtonnier Me Pierre-Olivier Sur.

Selon les informations rapportées par L’Observateur dans son édition du mercredi 8 octobre 2025, les avocats de l’ancien chef de l’État ont adressé, le 7 octobre 2025, deux courriers officiels à des institutions clés :

l’un au ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba,

et l’autre au président de la Cour des comptes, Mamadou Faye.

Ces correspondances visent à obtenir des clarifications sur les documents de l’Inspection générale des finances (IGF) qui auraient circulé, évoquant des irrégularités dans la gestion de certaines dettes publiques. Les avocats exigent que la Cour des comptes vérifie la régularité de la procédure et la véracité des informations avancées.

Présidence sénégalaise : une collaboratrice remerciée après des critiques internes
Mémoire coloniale : Sonko appelle à rebaptiser les “tirailleurs sénégalais”
Bonne rentrée 2025 : le message du président Diomaye Faye à la communauté éducative
“Ubbi Tey, Jàng Tey” : Dix ans après, un concept qui a réveillé l’école sénégalaise

Pour Macky Sall, cette démarche s’inscrit dans une volonté de transparence totale afin de lever toute ambiguïté sur sa gestion économique et financière. L’ancien président considère que ces accusations participent d’une campagne de déstabilisation politique et affirme disposer de tous les éléments nécessaires pour démontrer la conformité de son action avec les règles budgétaires et comptables de l’État.

Mais pour beaucoup d’observateurs, la recherche de vérité ne peut se limiter à des échanges de courriers ou à une bataille juridique à distance. Si Macky Sall veut réellement la vérité, il devra revenir à Dakar et faire face, non seulement à la question de la dette cachée, mais aussi aux zones d’ombre entourant les événements politiques et sécuritaires survenus entre 2021 et 2024, période marquée par de fortes tensions et de graves violations présumées des droits humains.

Cette bataille de clarification, désormais engagée sur plusieurs fronts, pourrait marquer un tournant majeur dans la lecture du bilan économique et politique de son magistère. Reste à savoir si les institutions concernées répondront favorablement à la demande d’éclaircissement et si cette initiative permettra d’apaiser le débat public autour de la fameuse “dette cachée

