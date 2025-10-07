Air Sénégal : soupçons de fraude interne dans la gestion des ventes directes

Un rapport confidentiel récemment transmis à la direction générale d’Air Sénégal met en lumière de graves dysfonctionnements dans la gestion des ventes de billets au sein de la compagnie aérienne nationale. Selon les informations de L’Observateur, le document, issu du département de contrôle de gestion et d’audit, évoque des pratiques présumées frauduleuses ayant causé un préjudice financier estimé à plus de 40 millions de francs CFA.

Le rapport pointe du doigt cinq employés – dont deux délégués du personnel – qui pourraient faire l’objet de sanctions disciplinaires, allant jusqu’au licenciement. Il leur est reproché des irrégularités dans le processus d’émission de billets et dans la collecte des montants dus par les passagers. Le document évoque la modification manuelle de données générées automatiquement par le système de réservation, contournant ainsi les procédures internes.

« Un groupe de personnes organisées »

Les auditeurs internes soupçonnent l’existence d’un réseau structuré à l’intérieur même de la compagnie. « Un groupe de personnes organisées pour ne pas reverser l’intégralité des sommes dues », peut-on lire dans le rapport. Le système informatique d’Air Sénégal, interconnecté depuis 2021 à Amadeus – un outil international de réservation et de traçabilité – aurait toutefois permis de remonter les irrégularités grâce à l’historique complet des opérations.

Les premières alertes remontent à un précédent rapport, daté du 27 mars 2025, portant sur la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2024. Dix-huit agents avaient alors été mis en cause. Treize d’entre eux avaient préféré opter pour un règlement à l’amiable, en s’engageant à rembourser un total de 19,4 millions de francs CFA. Les cinq autres ont refusé les conclusions de l’enquête, contestant la somme de huit millions de francs réclamée par la compagnie.

Des pertes étalées sur deux ans

L’extension des investigations sur les exercices 2022 et 2023 a permis de mesurer l’ampleur du phénomène. Le manque à gagner cumulé pour la compagnie s’élèverait à 40,614 millions de francs CFA. Les pratiques mises en cause concernent notamment des manipulations tarifaires, des exonérations non justifiées, et la non-collecte de pénalités dues par certains passagers.

Face à la gravité des faits, les responsables du contrôle interne recommandent à la Direction générale de prendre des « mesures fortes » pour rétablir la rigueur dans la gestion commerciale. Le rapport appelle à un renforcement des procédures de contrôle, à la digitalisation complète des opérations sensibles et à une révision du système de délégation d’accès au sein de la plateforme de réservation.

Interrogée, la direction générale d’Air Sénégal n’a pas encore réagi officiellement à la publication du rapport. Mais selon une source interne, des mesures disciplinaires sont en cours d’examen. « La direction est décidée à aller jusqu’au bout », confie un cadre, sous couvert d’anonymat.

Cette affaire intervient dans un contexte où la compagnie nationale, confrontée à des défis opérationnels et financiers, cherche à regagner la confiance des passagers et des partenaires. Elle pourrait aussi alimenter le débat sur la gouvernance au sein des entreprises publiques, dans un secteur aussi stratégique que le transport aérien.