Convoquée par la DIC, la femme d’Aliou Sall entre dans la tourmente judiciaire

L’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, frère cadet de l’ancien président Macky Sall, a été convoqué ce mardi par la Division des investigations criminelles (DIC). Son épouse, dont l’identité n’a pas été rendue publique par les autorités, a également été entendue dans le cadre de la même procédure. Selon des informations recueillies par le site Seneweb, le couple se trouvait dans les locaux de cette unité spécialisée de la Police nationale à Dakar pour les besoins d’une enquête en cours.

À ce stade, aucune communication officielle n’a été faite sur les raisons précises de cette convocation. Des sources proches du dossier évoquent toutefois une instruction ouverte pour des faits présumés de malversations financières, possiblement liés à la gestion municipale passée de Guédiawaye ou à des activités connexes.

Aliou Sall, qui a dirigé la ville de Guédiawaye jusqu’en 2019.

Le retour de ce dossier dans l’actualité intervient dans un climat politique tendu, marqué par une volonté affichée des nouvelles autorités de rompre avec les pratiques passées. Depuis l’élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence en mars 2024, plusieurs audits ont été lancés sur la gestion des ressources publiques sous le régime précédent.

Si la procédure se poursuit, cette affaire pourrait raviver les tensions entre partisans de l’ancien régime et les nouvelles autorités, dans un contexte où la lutte contre la corruption est devenue un axe majeur de communication du nouveau pouvoir.

