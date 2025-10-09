Électricité : le Collectif Noo Lank relance le dialogue avec les syndicats de la Senelec

Le débat sur l’accessibilité et le prix de l’électricité revient au premier plan. Le Collectif Noo Lank, connu pour son engagement citoyen contre la vie chère, a entamé une série de rencontres avec les principaux acteurs du secteur énergétique. Il a été reçu, mercredi 8 octobre 2025, par la Convergence Syndicale des Travailleurs de la Senelec, structure regroupant l’ensemble des syndicats de la société nationale d’électricité.

La rencontre, qui s’est tenue au siège de la Senelec à Dakar, a été présidée par Habib Aidara, coordonnateur de la Convergence Syndicale et secrétaire général du SUTELEC. Y ont également pris part Ousmane Mbacké Diop (SYNTECS), Al Assane Ba (SUDETEL), Serge Louis Déthié Cissé (Syndicat des Cadres), ainsi que deux membres de la direction, Daouda Ba (Département de la Vie de l’Entreprise) et Insa Ndao (Département des Revendications Commerciales).

Trois heures d’échanges autour de la tarification

Pendant près de trois heures, les discussions ont porté sur la situation actuelle de la Senelec, les défis structurels rencontrés par l’entreprise publique, ainsi que les préoccupations croissantes des usagers face à la hausse régulière des factures. Le système de tarification, jugé opaque et inéquitable par les organisations citoyennes, a été au centre des débats.

Le Collectif Noo Lank a rappelé sa position : l’accès à l’électricité est un droit fondamental et doit rester économiquement supportable pour les couches les plus vulnérables de la population. Les syndicats, tout en défendant la viabilité économique de la Senelec, ont reconnu la nécessité de plus de transparence sur les critères de fixation des prix.

Des échanges institutionnels en cours

Cette rencontre syndicale s’inscrit dans une séquence plus large de concertation. Le Collectif a annoncé qu’il sera reçu, ce jeudi 9 octobre à 11h, par le directeur général de la Senelec, puis vendredi 10 octobre à 16h par le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. Des rendez-vous décisifs, selon les membres du mouvement, pour porter la voix des citoyens face à des hausses qu’ils jugent « insoutenables » et « socialement injustes ».

Un combat qui s’inscrit dans la durée

Depuis sa création, Noo Lank s’est illustré par ses mobilisations contre les réformes économiques jugées néolibérales, notamment dans le secteur de l’énergie. Après plusieurs manifestations publiques en 2020 et 2021, le collectif semble avoir opté pour une stratégie plus institutionnelle, misant sur le dialogue et la concertation avec les acteurs en place.

À l’issue de ces entretiens, le Collectif prévoit de rendre public un compte rendu détaillé, afin de partager les conclusions et d’envisager « une suite logique » à cette démarche. Celle-ci pourrait prendre la forme de nouvelles revendications citoyennes ou d’une interpellation plus large des autorités sur la gouvernance du secteur énergétique.