A la UneActualites

FII Sénégal 2025 : une édition record pour séduire les investisseurs étrangers

diatiger
By
diatiger
No Comments
4 Min Read

Le Sénégal a frappé fort. La deuxième édition du Forum Invest in Senegal (FII), organisée en 2025, s’est conclue sur une série de chiffres impressionnants : plus de 13 211 milliards de francs CFA (soit 23,5 milliards de dollars) d’engagements d’investissement, 51 projets signés, près de 12 000 participants venus de 70 pays. Une dynamique qui témoigne d’un regain d’intérêt international pour l’économie sénégalaise, dans un contexte régional marqué par des incertitudes géopolitiques et des transitions politiques sensibles.

Organisé sous l’égide de l’État du Sénégal, en partenariat avec des institutions financières internationales et des acteurs du secteur privé, le FII ambitionne de devenir le carrefour annuel de l’investissement ouest-africain. L’événement, qui s’est tenu à Dakar, a rassemblé des décideurs politiques, chefs d’entreprise, représentants de la diaspora et investisseurs institutionnels autour de panels thématiques, de rencontres d’affaires et d’expositions sectorielles.

Des engagements records, mais encore à concrétiser

Le chiffre avancé – 13 211 milliards FCFA d’engagements – suscite à la fois l’enthousiasme et la prudence. Si l’enveloppe illustre l’intérêt croissant pour le potentiel sénégalais, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’énergie et du numérique, elle ne garantit pas pour autant la matérialisation effective des projets.

« Ce type de forum génère souvent des annonces symboliques. Ce qui comptera, c’est le suivi, l’exécution, et la capacité à mobiliser ces fonds dans des délais réalistes », souligne un économiste basé à Dakar.

DEPECHES

Aliou Sall interpellé et auditionné par la Division des Investigations Criminelles
Affaire ArcelorMittal : Fadilou Keïta brandit la menace de haute trahison contre Macky Sall
Électricité : le Collectif Noo Lank relance le dialogue avec les syndicats de la Senelec
Présidence sénégalaise : une collaboratrice remerciée après des critiques internes

Parmi les 51 projets et conventions signés, plusieurs concernent les secteurs stratégiques du Plan Sénégal Émergent (PSE), notamment les zones économiques spéciales, la logistique portuaire, et les partenariats public-privé (PPP) dans l’éducation et la santé.

Une vitrine pour les entreprises locales

Le FII a également servi de tremplin pour les entreprises sénégalaises. 91 sociétés ont participé à l’exposition institutionnelle, tandis que 50 artisans ont pu présenter leur savoir-faire à un public international. L’objectif : montrer que l’économie sénégalaise ne se limite pas aux grands groupes, mais repose aussi sur un tissu de PME dynamiques.

Au-delà des chiffres, le forum a permis d’aborder des enjeux structurels : attractivité du cadre fiscal, amélioration du climat des affaires, digitalisation de l’administration et lutte contre la corruption. Autant de sujets scrutés de près par les investisseurs.

Vers une nouvelle diplomatie économique sénégalaise

La participation de 70 nationalités témoigne d’un rayonnement croissant du Sénégal sur la scène économique africaine. Le pays mise sur une diplomatie économique assumée, cherchant à capter des financements étrangers tout en consolidant son ancrage régional, notamment au sein de la CEDEAO.

« Le Sénégal doit continuer à jouer la carte de la stabilité et de la prévisibilité juridique pour rester attractif dans un environnement où la concurrence entre pays africains est de plus en plus forte », observe un ancien cadre de la Banque africaine de développement.

Prochaine étape : la transformation des promesses en projets

Si le bilan chiffré du FII 2025 est prometteur, il reste maintenant à en assurer le suivi. La Direction générale de la coopération et des investissements (DGCI) s’est engagée à publier un rapport semestriel de suivi des engagements pris lors du forum.

Les prochains mois seront donc cruciaux pour transformer ces intentions en investissements concrets. Car au-delà de la communication, c’est bien la réalisation des projets sur le terrain qui permettra au FII de gagner en crédibilité et d’inscrire Dakar durablement sur la carte mondiale de l’investissement.

Share This Article
Previous Article Présidence sénégalaise : une collaboratrice remerciée après des critiques internes
Next Article Électricité : le Collectif Noo Lank relance le dialogue avec les syndicats de la Senelec
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

PolitiqueXalima TV

Habib Sy : “Macky Sall est maîtrisable” la question des missions politiques à l’étranger sous le feu des critiques

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

ONU -Diplomatie : Dr Daouda Ngom appelle Macky Sall à plus de retenue et d’élégance républicaine

By
Xalima
CelebritesXalima TV

Massamba, fils de Cheikh Lô, témoigne de sa blessure lors des événements politiques de 2023

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Voici la vidéo de Me Bamba Cissé arme à la main qui affole la toile !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Mémoire coloniale : Sonko appelle à rebaptiser les “tirailleurs sénégalais”

A la UneActualites

Bonne rentrée 2025 : le message du président Diomaye Faye à la communauté éducative

Actualites

“Ubbi Tey, Jàng Tey” : Dix ans après, un concept qui a réveillé l’école sénégalaise

A la UneActualites

Supposée dette cachée : Macky Sall engage la bataille de clarification

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Les Lions en pleine forme avant les dernières batailles des éliminatoires du Mondial 2026

A la Une Sports

Coupe du Monde 2026 Pape Thiaw dévoile sa liste pour les deux dernières journées des éliminatoires

Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !