FII Sénégal 2025 : une édition record pour séduire les investisseurs étrangers

Le Sénégal a frappé fort. La deuxième édition du Forum Invest in Senegal (FII), organisée en 2025, s’est conclue sur une série de chiffres impressionnants : plus de 13 211 milliards de francs CFA (soit 23,5 milliards de dollars) d’engagements d’investissement, 51 projets signés, près de 12 000 participants venus de 70 pays. Une dynamique qui témoigne d’un regain d’intérêt international pour l’économie sénégalaise, dans un contexte régional marqué par des incertitudes géopolitiques et des transitions politiques sensibles.

Organisé sous l’égide de l’État du Sénégal, en partenariat avec des institutions financières internationales et des acteurs du secteur privé, le FII ambitionne de devenir le carrefour annuel de l’investissement ouest-africain. L’événement, qui s’est tenu à Dakar, a rassemblé des décideurs politiques, chefs d’entreprise, représentants de la diaspora et investisseurs institutionnels autour de panels thématiques, de rencontres d’affaires et d’expositions sectorielles.

Des engagements records, mais encore à concrétiser

Le chiffre avancé – 13 211 milliards FCFA d’engagements – suscite à la fois l’enthousiasme et la prudence. Si l’enveloppe illustre l’intérêt croissant pour le potentiel sénégalais, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’énergie et du numérique, elle ne garantit pas pour autant la matérialisation effective des projets.

« Ce type de forum génère souvent des annonces symboliques. Ce qui comptera, c’est le suivi, l’exécution, et la capacité à mobiliser ces fonds dans des délais réalistes », souligne un économiste basé à Dakar.

Parmi les 51 projets et conventions signés, plusieurs concernent les secteurs stratégiques du Plan Sénégal Émergent (PSE), notamment les zones économiques spéciales, la logistique portuaire, et les partenariats public-privé (PPP) dans l’éducation et la santé.

Une vitrine pour les entreprises locales

Le FII a également servi de tremplin pour les entreprises sénégalaises. 91 sociétés ont participé à l’exposition institutionnelle, tandis que 50 artisans ont pu présenter leur savoir-faire à un public international. L’objectif : montrer que l’économie sénégalaise ne se limite pas aux grands groupes, mais repose aussi sur un tissu de PME dynamiques.

Au-delà des chiffres, le forum a permis d’aborder des enjeux structurels : attractivité du cadre fiscal, amélioration du climat des affaires, digitalisation de l’administration et lutte contre la corruption. Autant de sujets scrutés de près par les investisseurs.

Vers une nouvelle diplomatie économique sénégalaise

La participation de 70 nationalités témoigne d’un rayonnement croissant du Sénégal sur la scène économique africaine. Le pays mise sur une diplomatie économique assumée, cherchant à capter des financements étrangers tout en consolidant son ancrage régional, notamment au sein de la CEDEAO.

« Le Sénégal doit continuer à jouer la carte de la stabilité et de la prévisibilité juridique pour rester attractif dans un environnement où la concurrence entre pays africains est de plus en plus forte », observe un ancien cadre de la Banque africaine de développement.

Prochaine étape : la transformation des promesses en projets

Si le bilan chiffré du FII 2025 est prometteur, il reste maintenant à en assurer le suivi. La Direction générale de la coopération et des investissements (DGCI) s’est engagée à publier un rapport semestriel de suivi des engagements pris lors du forum.

Les prochains mois seront donc cruciaux pour transformer ces intentions en investissements concrets. Car au-delà de la communication, c’est bien la réalisation des projets sur le terrain qui permettra au FII de gagner en crédibilité et d’inscrire Dakar durablement sur la carte mondiale de l’investissement.