Yassine Fall alerte sur de faux comptes à son nom : une affaire d’usurpation d’identité numérique

La ministre de la justice Yassine Fall a lancé une alerte ferme ce jeudi contre la prolifération de faux comptes utilisant son identité sur les réseaux sociaux. Dans un message adressé aux internautes, elle dénonce des tentatives d’escroquerie menées au moyen de ces profils frauduleux, qu’elle qualifie de cybercriminalité avérée.

L’ancienne ministre déléguée aux Affaires étrangères et figure politique nationale affirme que des poursuites judiciaires seront engagées contre les auteurs de ces actes, et appelle les autorités compétentes à user de toute la rigueur de la loi.

« Ces agissements sont graves, ils portent atteinte à ma réputation et visent à abuser de la confiance du public », a-t-elle indiqué, précisant que seuls ses comptes officiels, actuellement en cours de certification, doivent être considérés comme authentiques.

Elle a également invité les internautes à faire preuve de vigilance et à signaler systématiquement tout compte suspect. Plusieurs liens de ses pages officielles ont été partagés à cet effet sur ses canaux de communication vérifiés.

Cette alerte intervient dans un contexte où l’usurpation d’identité en ligne devient une menace croissante au Sénégal et dans de nombreux pays, ciblant fréquemment des personnalités publiques, des institutions ou des particuliers. Les autorités rappellent régulièrement que ces actes sont passibles de sanctions pénales, notamment pour escroquerie, diffusion de fausses informations ou atteinte à la vie privée.

