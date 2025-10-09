Transformation numérique : le MCTN lance son Roadshow interministériel au Ministère de l’Intérieur

Le Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN) a donné le coup d’envoi de son Roadshow interministériel, une initiative visant à renforcer la coopération entre les institutions de l’État autour du New Deal Technologique, porté par la vision du Président de la République.

Cette première étape, tenue au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP), a permis d’ouvrir un dialogue stratégique sur un enjeu majeur : « Comment veiller sur notre sécurité à l’ère du numérique ? »

Face aux défis croissants de cybersécurité, de souveraineté des données et d’identification fiable, le MCTN a présenté plusieurs leviers concrets déjà engagés dans le cadre du New Deal Technologique : identité numérique, guichet unique de l’État, datacenters souverains, entre autres projets structurants.

Cette rencontre illustre la volonté du gouvernement d’avancer vers une gouvernance numérique concertée, incarnée par le GouvNum, la plateforme interministérielle placée sous l’autorité du Premier Ministre. Il s’agit, selon les responsables du MCTN, de créer une dynamique d’action intégrée entre les différents ministères pour sécuriser et accélérer la transformation digitale du pays.

Le Roadshow se poursuivra dans les prochains jours dans d’autres départements ministériels. L’objectif est clair : consolider la coopération numérique de l’État et favoriser une mise en œuvre harmonisée des réformes et projets liés au numérique, dans une perspective de souveraineté, d’efficacité et d’inclusion.

Le New Deal Technologique, au cœur de cette démarche, se veut un cadre structurant pour bâtir un Sénégal digital, souverain et inclusif, conformément aux engagements du Président Bassirou Diomaye Faye.