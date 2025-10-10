Le Sénégal terrasse le Soudan du Sud et s’approche du Mondial 2026

Score sans appel (5-0), performance maîtrisée, message clair : à Juba, les Lions de la Teranga ont livré une démonstration de force contre le Soudan du Sud, ce vendredi 10 octobre, lors de la 9e journée des qualifications pour le Mondial 2026. Dominateurs dans tous les compartiments, les hommes de Pape Thiaw n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires et conservent la tête du groupe B à une journée de la fin.

Maîtrise et patience en première période

Le Sénégal entame la rencontre avec sang-froid et lucidité. Le ballon circule, le tempo est mesuré, et les Lions cherchent à déséquilibrer un bloc sud-soudanais très bas, sans se jeter dans la précipitation. Les premières ouvertures viennent des côtés, et l’inspiration du duo Iliman Ndiaye – Ismaïla Sarr va faire la différence.

Sur un centre millimétré du joueur de l’OM, Sarr jaillit au second poteau et ouvre le score d’une reprise imparable. Derrière, Édouard Mendy reste serein. Le Soudan du Sud, malgré quelques velléités de réaction, ne trouve pas la faille. Les Sénégalais, eux, rentrent au vestiaire avec un court mais logique avantage (1-0).

Festival offensif en seconde mi-temps

Au retour des vestiaires, les Lions haussent le ton. Plus directs, plus tranchants, ils étouffent leurs adversaires par la qualité technique, la mobilité et l’intensité. Nicolas Jackson, Sadio Mané et Iliman Ndiaye se relaient pour semer la panique dans la défense sud-soudanaise.

Les buts s’enchaînent : Mané signe un doublé, Jackson ajoute sa pierre à l’édifice et Iliman Ndiaye est récompensé de sa prestation XXL. Au final, le tableau d’affichage indique 5-0, et le Sénégal confirme sa montée en puissance dans ces qualifications.

Une qualification presque en poche

Avec cette large victoire, les Lions conservent la tête du groupe B et pourraient valider leur billet pour la Coupe du Monde 2026 dès la prochaine journée, face à la Mauritanie. Sauf scénario improbable, le Sénégal disputera sa troisième Coupe du Monde consécutive, et sa cinquième au total.