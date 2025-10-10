A la UneActualites

Le Sénégal terrasse le Soudan du Sud et s’approche du Mondial 2026

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Score sans appel (5-0), performance maîtrisée, message clair : à Juba, les Lions de la Teranga ont livré une démonstration de force contre le Soudan du Sud, ce vendredi 10 octobre, lors de la 9e journée des qualifications pour le Mondial 2026. Dominateurs dans tous les compartiments, les hommes de Pape Thiaw n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires et conservent la tête du groupe B à une journée de la fin.

Maîtrise et patience en première période

Le Sénégal entame la rencontre avec sang-froid et lucidité. Le ballon circule, le tempo est mesuré, et les Lions cherchent à déséquilibrer un bloc sud-soudanais très bas, sans se jeter dans la précipitation. Les premières ouvertures viennent des côtés, et l’inspiration du duo Iliman Ndiaye – Ismaïla Sarr va faire la différence.

Sur un centre millimétré du joueur de l’OM, Sarr jaillit au second poteau et ouvre le score d’une reprise imparable. Derrière, Édouard Mendy reste serein. Le Soudan du Sud, malgré quelques velléités de réaction, ne trouve pas la faille. Les Sénégalais, eux, rentrent au vestiaire avec un court mais logique avantage (1-0).

Festival offensif en seconde mi-temps

DEPECHES

Octobre Rose : mobilisation de l’Amicale des Femmes de la Primature pour la prévention
Dialogue et bilan : le FONGIP réunit ses partenaires autour de ses priorités
Avec un onze offensif, les Lions visent la qualification contre le Soudan du Sud: voici la composition officielle des Lions
Conseil des ministres : le gouvernement adopte le budget 2026 et renforce ses dispositifs réglementaires

Au retour des vestiaires, les Lions haussent le ton. Plus directs, plus tranchants, ils étouffent leurs adversaires par la qualité technique, la mobilité et l’intensité. Nicolas Jackson, Sadio Mané et Iliman Ndiaye se relaient pour semer la panique dans la défense sud-soudanaise.

Les buts s’enchaînent : Mané signe un doublé, Jackson ajoute sa pierre à l’édifice et Iliman Ndiaye est récompensé de sa prestation XXL. Au final, le tableau d’affichage indique 5-0, et le Sénégal confirme sa montée en puissance dans ces qualifications.

Une qualification presque en poche

Avec cette large victoire, les Lions conservent la tête du groupe B et pourraient valider leur billet pour la Coupe du Monde 2026 dès la prochaine journée, face à la Mauritanie. Sauf scénario improbable, le Sénégal disputera sa troisième Coupe du Monde consécutive, et sa cinquième au total.

Share This Article
Previous Article Mali : la leçon sur la Révolution française retirée des programmes scolaires
Next Article Comprendre ces règles et institutions qui nous régissent: Le Hibou au Palais du Lion (Par Adama Ndao, Juriste)
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

PolitiqueXalima TV

Habib Sy : “Macky Sall est maîtrisable” la question des missions politiques à l’étranger sous le feu des critiques

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

ONU -Diplomatie : Dr Daouda Ngom appelle Macky Sall à plus de retenue et d’élégance républicaine

By
Xalima
CelebritesXalima TV

Massamba, fils de Cheikh Lô, témoigne de sa blessure lors des événements politiques de 2023

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Voici la vidéo de Me Bamba Cissé arme à la main qui affole la toile !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Tourisme, artisanat et JOJ 2026 : l’État sénégalais veut capitaliser sur son identité

A la UneActualites

Le Premier ministre fixe le cap de l’Agenda Sénégal 2050

A la UneActualites

Protection sociale : vers une refonte des bourses de solidarité au Sénégal

A la UneActualites

Gouvernance publique : cap sur une meilleure planification et un pilotage stratégique des politiques

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Football

Avec un onze offensif, les Lions visent la qualification contre le Soudan du Sud: voici la composition officielle des Lions

Sports

Les Lions en pleine forme avant les dernières batailles des éliminatoires du Mondial 2026

A la Une Sports

Coupe du Monde 2026 Pape Thiaw dévoile sa liste pour les deux dernières journées des éliminatoires

Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert