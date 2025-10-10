Mali : la leçon sur la Révolution française retirée des programmes scolaires

Le ministère de l’Éducation nationale du Mali a décidé de suspendre immédiatement l’enseignement de la leçon sur la Révolution française de 1789 dans les programmes scolaires. Cette mesure, qui concerne les classes de 9e année du secondaire, a été notifiée aux directeurs des académies d’enseignement à travers une note officielle signée par le secrétaire général dudit ministère, Boubacar Dembélé.

Dans le document adressé aux responsables régionaux, le ministère ordonne de cesser sans délai l’enseignement de ce chapitre d’histoire, en instruisant les Centres d’animation pédagogique (CAP) en ce sens. La note précise que toute infraction à cette directive pourrait entraîner des sanctions administratives, sans pour autant détailler la nature de celles-ci.

Une décision non motivée dans l’immédiat

Aucune justification officielle n’a encore été communiquée par les autorités éducatives sur les raisons exactes de cette suspension. Il n’est pas exclu que cette décision s’inscrive dans le contexte actuel de réorientation des contenus scolaires, dans un Mali en pleine phase de réaffirmation de sa souveraineté culturelle et politique.

Une révision en profondeur des programmes ?

Depuis plusieurs mois, les autorités de transition maliennes ont amorcé une refonte des programmes scolaires dans une logique de « décolonisation des savoirs » et de valorisation de l’histoire et des références culturelles africaines. La suppression de ce chapitre emblématique de l’histoire occidentale pourrait donc s’inscrire dans cette dynamique plus large.

La Révolution française de 1789, longtemps enseignée comme un moment-clé de l’histoire des libertés modernes, reste une référence centrale dans les systèmes éducatifs francophones. Son retrait pourrait ainsi relancer le débat sur le contenu des programmes scolaires et leur ancrage culturel dans les réalités nationales.