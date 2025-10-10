Protection sociale : vers une refonte des bourses de solidarité au Sénégal

Réaffirmant les principes fondamentaux de la République sénégalaise – laïque, démocratique et sociale – le président de la République a, lors du Conseil des ministres, appelé le gouvernement à redoubler d’efforts pour consolider la solidarité nationale à travers des mécanismes de protection sociale plus efficaces, inclusifs et transparents.

Insistant sur la nécessité de faire vivre les valeurs républicaines autour du principe d’un « Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple », le chef de l’État a mis l’accent sur l’urgence de restructurer les instruments existants de solidarité, dans un contexte économique et social marqué par de fortes attentes populaires.

Il a en ce sens demandé au Premier ministre, en coordination avec le ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, ainsi qu’avec le ministre des Finances et du Budget, de relancer les mécanismes d’appui direct aux populations vulnérables. Deux dispositifs sont particulièrement visés : les Bourses de Solidarité nationale (BSN) et les bourses d’assistance sociale octroyées en cas de sinistres ou de situations d’urgence.

Le président a insisté sur le respect d’une nouvelle doctrine de solidarité reposant sur les principes d’inclusion, d’équité et de transparence, afin d’éviter les dérives clientélistes et de renforcer la confiance des citoyens envers les politiques sociales de l’État.

Cette orientation s’inscrit dans une volonté plus large de repositionner la protection sociale comme un pilier central de la cohésion nationale et de la stabilité sociale, alors que les inégalités économiques et territoriales demeurent un défi majeur pour les autorités.