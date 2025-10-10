A la UneActualites

Le Premier ministre fixe le cap de l’Agenda Sénégal 2050

diatiger
By
diatiger
No Comments
4 Min Read

Le Premier ministre a détaillé, lors du Conseil des ministres, la vision du gouvernement pour accélérer la transformation structurelle de l’économie nationale, en s’appuyant sur une mobilisation stratégique de l’investissement public et privé. Dans le prolongement du lancement de l’Agenda national de Transformation (ANT) – Sénégal 2050, l’exécutif entend bâtir une nouvelle dynamique économique autour du triptyque : « Redresser – Impulser – Accélérer ».

Le chef du gouvernement a rappelé que la mise en œuvre de ce vaste programme repose sur un ensemble de réformes déjà engagées : seize mesures structurantes ont été élaborées, dont cinq lois adoptées par l’Assemblée nationale, huit projets de décret en phase finale, ainsi que trois arrêtés en cours de finalisation. Ces textes visent à moderniser l’environnement économique, à renforcer la régulation, la transparence et à créer un cadre propice à l’investissement, à l’innovation et à l’emploi durable.

Un plan d’investissement sur trois ans en gestation

Dans cette optique, le Premier ministre a annoncé la préparation d’un Plan spécial d’investissement couvrant la période 2026-2028. Ce programme, actuellement en phase de finalisation, vise la réalisation de projets structurants prioritaires, adossés à un schéma de financement spécifique. Il s’agira notamment de renforcer les infrastructures stratégiques dans les secteurs clés : ports, aéroports, routes d’accès aux zones de production, équipements de stockage, de conservation et de commercialisation des produits agricoles, halieutiques et d’élevage.

L’approche filière est au cœur de la stratégie de l’ANT, avec pour objectif de valoriser les chaînes de valeur locales et d’accroître leur impact sur les conditions de vie des populations. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de renforcer ce qu’il a appelé « le bloc de support à l’économie », à travers des investissements massifs dans l’énergie, l’eau, les transports, les télécommunications, l’aménagement du territoire et l’assainissement.

DEPECHES

Le Sénégal terrasse le Soudan du Sud et s’approche du Mondial 2026
Octobre Rose : mobilisation de l’Amicale des Femmes de la Primature pour la prévention
Dialogue et bilan : le FONGIP réunit ses partenaires autour de ses priorités
Avec un onze offensif, les Lions visent la qualification contre le Soudan du Sud: voici la composition officielle des Lions

Favoriser le secteur privé et aligner les actions ministérielles

Pour garantir l’efficacité de cette nouvelle dynamique, le Premier ministre a appelé chaque ministre à mettre en place un dispositif interne dédié à la facilitation des investissements, en particulier en faveur du secteur privé national. Il a également demandé que des actions de sensibilisation soient menées auprès des agents publics, afin de garantir leur engagement dans la réussite de ce virage stratégique.

Revenant sur la récente tenue du Forum « Invest in Sénégal », il a salué l’initiative du président de la République et félicité les services de l’État, notamment l’APIX, pour l’organisation réussie de cette deuxième édition. Il a rappelé que les investissements attendus doivent être rigoureusement alignés avec les priorités de transformation définies par l’État, et contribuer de manière tangible à la réduction des inégalités, à la création d’emplois et à la montée en puissance du capital humain.

En appelant à une mobilisation rapide et ciblée de l’investissement sur une période courte, le gouvernement entend transformer durablement l’économie sénégalaise et inscrire son développement dans une logique de souveraineté productive, d’intégration régionale et de progrès social.

Share This Article
Previous Article Protection sociale : vers une refonte des bourses de solidarité au Sénégal
Next Article Tourisme, artisanat et JOJ 2026 : l’État sénégalais veut capitaliser sur son identité
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

PolitiqueXalima TV

Habib Sy : “Macky Sall est maîtrisable” la question des missions politiques à l’étranger sous le feu des critiques

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

ONU -Diplomatie : Dr Daouda Ngom appelle Macky Sall à plus de retenue et d’élégance républicaine

By
Xalima
CelebritesXalima TV

Massamba, fils de Cheikh Lô, témoigne de sa blessure lors des événements politiques de 2023

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Voici la vidéo de Me Bamba Cissé arme à la main qui affole la toile !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Conseil des ministres : le gouvernement adopte le budget 2026 et renforce ses dispositifs réglementaires

A la UneActualites

Tourisme, artisanat et JOJ 2026 : l’État sénégalais veut capitaliser sur son identité

A la UneActualites

Protection sociale : vers une refonte des bourses de solidarité au Sénégal

A la UneActualites

Gouvernance publique : cap sur une meilleure planification et un pilotage stratégique des politiques

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Football

Avec un onze offensif, les Lions visent la qualification contre le Soudan du Sud: voici la composition officielle des Lions

Sports

Les Lions en pleine forme avant les dernières batailles des éliminatoires du Mondial 2026

A la Une Sports

Coupe du Monde 2026 Pape Thiaw dévoile sa liste pour les deux dernières journées des éliminatoires

Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert