Le Premier ministre fixe le cap de l’Agenda Sénégal 2050

Le Premier ministre a détaillé, lors du Conseil des ministres, la vision du gouvernement pour accélérer la transformation structurelle de l’économie nationale, en s’appuyant sur une mobilisation stratégique de l’investissement public et privé. Dans le prolongement du lancement de l’Agenda national de Transformation (ANT) – Sénégal 2050, l’exécutif entend bâtir une nouvelle dynamique économique autour du triptyque : « Redresser – Impulser – Accélérer ».

Le chef du gouvernement a rappelé que la mise en œuvre de ce vaste programme repose sur un ensemble de réformes déjà engagées : seize mesures structurantes ont été élaborées, dont cinq lois adoptées par l’Assemblée nationale, huit projets de décret en phase finale, ainsi que trois arrêtés en cours de finalisation. Ces textes visent à moderniser l’environnement économique, à renforcer la régulation, la transparence et à créer un cadre propice à l’investissement, à l’innovation et à l’emploi durable.

Un plan d’investissement sur trois ans en gestation

Dans cette optique, le Premier ministre a annoncé la préparation d’un Plan spécial d’investissement couvrant la période 2026-2028. Ce programme, actuellement en phase de finalisation, vise la réalisation de projets structurants prioritaires, adossés à un schéma de financement spécifique. Il s’agira notamment de renforcer les infrastructures stratégiques dans les secteurs clés : ports, aéroports, routes d’accès aux zones de production, équipements de stockage, de conservation et de commercialisation des produits agricoles, halieutiques et d’élevage.

L’approche filière est au cœur de la stratégie de l’ANT, avec pour objectif de valoriser les chaînes de valeur locales et d’accroître leur impact sur les conditions de vie des populations. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de renforcer ce qu’il a appelé « le bloc de support à l’économie », à travers des investissements massifs dans l’énergie, l’eau, les transports, les télécommunications, l’aménagement du territoire et l’assainissement.

Favoriser le secteur privé et aligner les actions ministérielles

Pour garantir l’efficacité de cette nouvelle dynamique, le Premier ministre a appelé chaque ministre à mettre en place un dispositif interne dédié à la facilitation des investissements, en particulier en faveur du secteur privé national. Il a également demandé que des actions de sensibilisation soient menées auprès des agents publics, afin de garantir leur engagement dans la réussite de ce virage stratégique.

Revenant sur la récente tenue du Forum « Invest in Sénégal », il a salué l’initiative du président de la République et félicité les services de l’État, notamment l’APIX, pour l’organisation réussie de cette deuxième édition. Il a rappelé que les investissements attendus doivent être rigoureusement alignés avec les priorités de transformation définies par l’État, et contribuer de manière tangible à la réduction des inégalités, à la création d’emplois et à la montée en puissance du capital humain.

En appelant à une mobilisation rapide et ciblée de l’investissement sur une période courte, le gouvernement entend transformer durablement l’économie sénégalaise et inscrire son développement dans une logique de souveraineté productive, d’intégration régionale et de progrès social.