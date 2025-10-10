A la UneActualites

Tourisme, artisanat et JOJ 2026 : l’État sénégalais veut capitaliser sur son identité

Alors que les États généraux du tourisme se préparent, le Premier ministre a présenté, lors du Conseil des ministres, les grandes lignes de la stratégie gouvernementale pour faire du secteur touristique un moteur de croissance, de cohésion territoriale et de rayonnement international. Cette ambition s’inscrit dans une dynamique plus large de valorisation du patrimoine culturel et de soutien aux industries créatives, en lien avec les grands événements à venir, notamment les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

La ZTI de Pointe Sarène comme vitrine d’un tourisme moderne et durable

Au cœur de cette stratégie figure le projet de Zone touristique intégrée (ZTI) de Pointe Sarène, conçue comme une destination balnéaire d’excellence conciliant modernité, durabilité et attractivité internationale. Le Premier ministre a insisté sur l’importance d’en faire un projet structurant pour repositionner la “Destination Sénégal” sur la carte du tourisme mondial.

Il a également souligné que la réussite de cette ambition repose sur une approche transversale, intégrant la culture, l’artisanat, l’innovation et l’inclusion des communautés locales.

Les industries créatives au cœur de l’identité nationale

La valorisation du patrimoine immatériel du pays est un autre pilier central de la stratégie gouvernementale. Le Premier ministre a appelé les administrations publiques à faire des artisans et créateurs les véritables ambassadeurs de l’identité sénégalaise. Il a demandé à ce que les produits artisanaux locaux soient intégrés de manière systématique dans les achats publics, les événements officiels et l’aménagement des espaces administratifs.

Au-delà du symbole, cette orientation vise à dynamiser l’économie culturelle nationale. Des mesures concrètes seront prises pour réserver une part significative de la commande publique aux productions sénégalaises et faciliter l’accès des entrepreneurs culturels aux marchés publics et au financement.

Les JOJ 2026 comme vitrine du Sénégal créatif et accueillant

En ligne de mire : les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Le Premier ministre y voit une opportunité historique de visibilité pour le Sénégal. Une stratégie nationale de “marketing pays” sera déployée sous la coordination de la Primature, en lien avec les ministères du Tourisme, de la Culture, du Commerce et des Sports.

Objectif : montrer au monde la vitalité du pays, l’hospitalité de son peuple, l’authenticité de sa culture et la richesse de sa créativité. Ces Jeux devront dépasser le cadre sportif pour devenir un levier de fierté nationale, de développement touristique et de rayonnement culturel international.

