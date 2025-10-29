Le chroniqueur Ameth Ndoye convoqué par la gendarmerie après des propos jugés offensants envers Ousmane Sonko

La brigade de recherches (BR) a convoqué le chroniqueur Ameth Ndoye pour une audition prévue ce jeudi à 10 heures.

Cette convocation fait suite à une autosaisine du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, à la suite de déclarations tenues par le journaliste sur une chaine de la place. Ameth Ndoye y aurait tenu des propos jugés offensants à l’encontre du Premier ministre Ousmane Sonko, déclenchant une réaction immédiate du parquet, qui a ordonné l’ouverture d’une enquête confiée à la BR.

Les autorités judiciaires n’ont pas précisé la nature exacte des propos incriminés, ni les chefs potentiels de poursuite. Mais selon plusieurs observateurs, cette procédure s’inscrit dans un contexte de crispation croissante autour de la liberté d’expression au Sénégal, alors que plusieurs journalistes et figures médiatiques ont récemment été interpellés ou convoqués pour des faits similaires.

Ameth Ndoye, chroniqueur connu pour ses interventions souvent critiques dans les débats télévisés, ne s’est pas encore exprimé publiquement sur cette convocation. Ses proches collaborateurs ont simplement indiqué qu’il se rendra à la gendarmerie « dans le respect de la loi ».

Du côté des organisations professionnelles, le Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS) n’a pas encore réagi à cette nouvelle affaire, mais plusieurs journalistes dénoncent, sur les réseaux sociaux, une multiplication des procédures judiciaires visant des acteurs médiatiques.

L’audition prévue ce jeudi pourrait marquer un nouvel épisode dans la série de tensions entre le gouvernement et une partie de la presse, sur fond de débats autour des limites de la critique politique et de la liberté de parole dans l’espace public.