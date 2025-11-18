La coalition Diomaye Président, une renaissance politique inattendue

Dans un paysage politique sénégalais en recomposition, la coalition Diomaye Président connaît un regain de vitalité inattendu après plusieurs mois d’effacement. Selon L’Observateur, l’appel à l’autodétermination lancé par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a provoqué une vague d’adhésions qui redonne une visibilité nouvelle à une plateforme longtemps en retrait depuis les législatives de novembre 2024.

Initialement constituée pour soutenir la candidature de M. Faye lors de la présidentielle de mars 2024, la coalition avait perdu de son importance après que le leader de Pastef, Ousmane Sonko, eut opéré des choix stratégiques écartant plusieurs de ses composantes. Mais l’initiative présidentielle semble désormais avoir rebattu les cartes : des centaines de partis, mouvements politiques, organisations citoyennes et personnalités indépendantes rejoignent la coalition, aujourd’hui coordonnée par Aminata Mimi Touré.

Ces nouvelles adhésions, présentées comme un engagement à « travailler avec détermination » à l’élargissement de la base de soutien au chef de l’État, suscitent toutefois des interrogations. Relèvent-elles d’une dynamique sincère ou d’un repositionnement opportuniste ? Cette coalition pourrait-elle s’imposer comme un pôle politique autonome, à même de concurrencer Pastef ?

Pour le politiste Assane Samb, cette recomposition marque une rupture claire. « La première coalition était essentiellement articulée autour de Pastef. Celle-ci va s’articuler autour de la personne du président Diomaye », analyse-t-il. Selon lui, Diomaye Président pourrait incarner « une alternative » susceptible de capter les forces politiques frustrées de la précédente alliance.

La portée réelle de la coalition dépendra toutefois de sa capacité à attirer des formations d’envergure. Pour l’heure, seuls de petits partis et mouvements ont manifesté leur adhésion. L’analyste souligne que l’influence institutionnelle du chef de l’État constitue un atout déterminant : « Quand on a le décret, le pouvoir et les moyens, il est très facile de regrouper les gens. »

Pape Amadou Fall, autre observateur de la scène politique, met quant à lui en avant la personnalité du président Faye, décrit comme respectueux, mesuré et fédérateur — une posture contrastant avec le style plus clivant d’Ousmane Sonko.

Entre leadership présidentiel, recomposition des alliances et stratégie d’élargissement, la coalition Diomaye Président apparaît désormais comme un acteur incontournable dans un paysage politique en mutation, susceptible de peser sur les équilibres à venir.