A la UneActualites

« Asphyxie fiscale » et décisions illégales : la charge sévère de la presse en ligne contre le ministère

diatiger
By
diatiger
No Comments
3 Min Read

L’Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL) hausse le ton. Dans un communiqué rendu public, l’organisation dénonce ce qu’elle qualifie d’« actes illégaux » imputables au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN), dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions entre l’État et les acteurs de la presse privée.

Au cœur de la controverse figurent deux arrêtés ministériels récemment annulés par la Cour suprême. Selon l’APPEL, la haute juridiction a estimé que ces décisions contrevenaient à la Constitution ainsi qu’aux dispositions du Code de la presse. Malgré cette annulation, l’association affirme que le ministère aurait persisté dans une démarche unilatérale, sans consultation préalable des professionnels du secteur, rompant ainsi avec les mécanismes de dialogue jusque-là en vigueur.

Une gestion financière contestée

Au-delà des questions réglementaires, l’APPEL pointe également des « irrégularités » dans la gestion du Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP). L’association dénonce des ponctions qu’elle juge arbitraires sur les ressources destinées à la Commission de la Carte nationale de Presse et au Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie (CORED).

Ces fonds auraient été utilisés pour le paiement de loyers liés à la Maison de la Presse, « sans l’accord du Conseil de gestion ni base contractuelle », affirme le communiqué. Une situation que l’APPEL considère comme une violation des règles de gouvernance financière applicables aux mécanismes de soutien à la presse.

« Asphyxie fiscale » et pertes d’emplois

Le communiqué dresse par ailleurs un tableau sombre de la situation du secteur. L’APPEL évoque vingt et un mois de pressions continues, caractérisées notamment par une « asphyxie fiscale », la rupture de contrats publicitaires entre l’État et plusieurs organes de presse, ainsi que l’exclusion quasi totale de la presse privée des campagnes institutionnelles.

DEPECHES

Dossier « vide », selon ses avocats : Farba Ngom dans l’attente d’une liberté provisoire
Droits de l’Homme : la CNDH décerne un prix d’honneur à Ousmane Sonko
Journée nationale de la Diaspora : Oumou Cissokho exhorte les Sénégalais de l’extérieur à changer la donne politique
Journée nationale de la Diaspora : Momar Dieng Diop plaide pour une meilleure politique migratoire des Sénégalais de l’Extérieur.

Ces mesures auraient eu des conséquences lourdes : fermetures d’entreprises de presse, fragilisation économique des rédactions et pertes d’emplois qualifiées de « massives » par l’association.

Des revendications et une action judiciaire annoncée

Face à ce qu’elle considère comme une atteinte grave à la liberté de la presse et à la viabilité économique du secteur, l’APPEL formule plusieurs revendications. Elle réclame notamment un recensement exhaustif des entreprises de presse fermées ou ayant subi des préjudices importants, ainsi qu’une évaluation indépendante des dommages causés, confiée à des experts compétents.

L’association annonce enfin son intention d’engager une action en justice afin d’obtenir réparation des préjudices subis. Une démarche qui pourrait ouvrir une nouvelle phase de confrontation entre les autorités et les acteurs de la presse en ligne, dans un climat déjà tendu.

Share This Article
Previous Article Journée nationale de la Diaspora : la CDC renforce l’accès au logement pour les Sénégalais de l’extérieur
Next Article Droits de l’Homme : la CNDH décerne un prix d’honneur à Ousmane Sonko
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

Tensions politiques : Cheikh Bara Ndiaye répond à Abdourahmane Diouf

By
Xalima
A la UneActualites

DIRECT Assemblée NATIONALE: Le PM Ousmane Sonko face aux députés

By
diatiger
A la UneXalima TV

Ayib Daffé recadre Diomaye Faye : “Sans Pastef, aucune coalition n’existerait aujourd’hui”

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Affaire des 125 milliards : Farba Ngom auditionné ce lundi au Pool judiciaire financier

A la UneDiaspora

Journée nationale de la Diaspora 17 decembre 2025: Le journaliste Mayacine Diop souligne le rôle central et les défis des Sénégalais de l’extérieur

A la UneSports

CAN 2025 : Pape Thiaw dévoile une liste équilibrée et ambitieuse pour les Lions du Sénégal

A la UneSports

Matchs amicaux et calendrier international : les Lions affûtent leurs armes pour 2026

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

CAN 2025 : les Lions entament leur préparation, huit joueurs déjà présents à Diamniadio

Sports

Coupe d’Afrique : Cesc Fàbregas critique la pression sur le jeune Assane Diao

Sports

CAN 2025 : les choix tranchés de Pape Thiaw, entre fin de cycle et nouvelle ère

Sports

CAN 2025 : Assane Diao, Cesc Fabregas et Pape Thiaw, une discussion peu convaincante

Sports

Coupe du monde 2026 : une ruée mondiale sur les billets malgré des prix records