Actualites

Droits de l’Homme : la CNDH décerne un prix d’honneur à Ousmane Sonko

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a reçu, ce lundi 15 décembre 2025, une délégation de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH), conduite par sa présidente, la professeure Amsatou Sow Sidibé. L’audience s’est tenue à la Primature, dans un contexte marqué par la volonté affichée des autorités de renforcer la place des droits humains dans l’action publique.

Cette rencontre intervient le jour même de la tenue de la première édition du Prix national des droits de l’Homme, une initiative portée par la CNDH pour promouvoir et valoriser les engagements en faveur du respect des libertés fondamentales et de la dignité humaine.

À cette occasion, la Commission a décerné au chef du gouvernement un prix d’honneur, remis en reconnaissance des « actions positives » menées par les autorités en matière de promotion et de protection des droits de l’Homme. Selon la CNDH, cette distinction vise également à encourager le gouvernement à poursuivre et à approfondir ses efforts dans ce domaine.

La présidente de la Commission, Pr Amsatou Sow Sidibé, a salué l’ouverture du gouvernement au dialogue institutionnel ainsi que les signaux jugés encourageants envoyés en direction des mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits humains.

En recevant cette distinction, le Premier ministre a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à inscrire le respect des droits de l’Homme au cœur des politiques publiques, tout en soulignant l’importance du rôle de veille et d’alerte joué par les institutions indépendantes telles que la CNDH.

DEPECHES

Dossier « vide », selon ses avocats : Farba Ngom dans l’attente d’une liberté provisoire
« Asphyxie fiscale » et décisions illégales : la charge sévère de la presse en ligne contre le ministère
Affaire des 125 milliards : Farba Ngom auditionné ce lundi au Pool judiciaire financier
Reconnaissance des médias conformes : La Cour suprême déchire les Sall arrêtés de Alioune

Cette cérémonie marque une étape symbolique dans les relations entre l’exécutif et l’institution nationale des droits de l’Homme, à un moment où les attentes de la société civile demeurent fortes quant à la consolidation de l’État de droit.

Share This Article
Previous Article « Asphyxie fiscale » et décisions illégales : la charge sévère de la presse en ligne contre le ministère
Next Article Dossier « vide », selon ses avocats : Farba Ngom dans l’attente d’une liberté provisoire
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

Tensions politiques : Cheikh Bara Ndiaye répond à Abdourahmane Diouf

By
Xalima
A la UneActualites

DIRECT Assemblée NATIONALE: Le PM Ousmane Sonko face aux députés

By
diatiger
A la UneXalima TV

Ayib Daffé recadre Diomaye Faye : “Sans Pastef, aucune coalition n’existerait aujourd’hui”

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Extraditions : le Sénégal suspend son accord avec la France, invoquant un manque de réciprocité

A la UneActualites

Editorial: Entre ambitions et blocages : La révolution attendue aura-t-elle lieu ?

A la UneActualites

Cour suprême : Sonko met en marche la contre-offensive juridique

Actualites

Conseil des ministres : Vague de nominations stratégiques au sommet de l’État

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

CAN 2025 : les Lions entament leur préparation, huit joueurs déjà présents à Diamniadio

Sports

Coupe d’Afrique : Cesc Fàbregas critique la pression sur le jeune Assane Diao

Sports

CAN 2025 : les choix tranchés de Pape Thiaw, entre fin de cycle et nouvelle ère

Sports

CAN 2025 : Assane Diao, Cesc Fabregas et Pape Thiaw, une discussion peu convaincante

Sports

Coupe du monde 2026 : une ruée mondiale sur les billets malgré des prix records