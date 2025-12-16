Droits de l’Homme : la CNDH décerne un prix d’honneur à Ousmane Sonko

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a reçu, ce lundi 15 décembre 2025, une délégation de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH), conduite par sa présidente, la professeure Amsatou Sow Sidibé. L’audience s’est tenue à la Primature, dans un contexte marqué par la volonté affichée des autorités de renforcer la place des droits humains dans l’action publique.

Cette rencontre intervient le jour même de la tenue de la première édition du Prix national des droits de l’Homme, une initiative portée par la CNDH pour promouvoir et valoriser les engagements en faveur du respect des libertés fondamentales et de la dignité humaine.

À cette occasion, la Commission a décerné au chef du gouvernement un prix d’honneur, remis en reconnaissance des « actions positives » menées par les autorités en matière de promotion et de protection des droits de l’Homme. Selon la CNDH, cette distinction vise également à encourager le gouvernement à poursuivre et à approfondir ses efforts dans ce domaine.

La présidente de la Commission, Pr Amsatou Sow Sidibé, a salué l’ouverture du gouvernement au dialogue institutionnel ainsi que les signaux jugés encourageants envoyés en direction des mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits humains.

En recevant cette distinction, le Premier ministre a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à inscrire le respect des droits de l’Homme au cœur des politiques publiques, tout en soulignant l’importance du rôle de veille et d’alerte joué par les institutions indépendantes telles que la CNDH.

Cette cérémonie marque une étape symbolique dans les relations entre l’exécutif et l’institution nationale des droits de l’Homme, à un moment où les attentes de la société civile demeurent fortes quant à la consolidation de l’État de droit.