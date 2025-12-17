Actualites

Dette, infrastructures, foncier : El Malick Ndiaye plaide pour un soutien renforcé de la Banque mondiale

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu en audience solennelle, mardi 16 décembre, Keiko Miwa, directrice des Opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal. Cette rencontre de haut niveau s’inscrit dans une dynamique de renforcement des relations diplomatiques et économiques entre le pays et l’institution financière internationale, à l’heure où Dakar affiche de fortes ambitions de transformation structurelle.

Dès l’ouverture des échanges, Mme Miwa a salué « la profonde considération » que lui inspire le président du Parlement sénégalais, mettant en exergue son action passée à la tête du ministère des Transports. Elle a notamment souligné la portée des réformes engagées dans ce secteur, jugées déterminantes pour la modernisation des infrastructures et l’amélioration du service public, leviers majeurs de l’attractivité économique du Sénégal.

La représentante de la Banque mondiale a, dans ce cadre, réaffirmé la disponibilité de l’institution de Bretton Woods à « intensifier son appui financier et technique » au pays. Un engagement qui s’inscrit en cohérence avec les priorités de la Vision Sénégal 2050, en particulier dans les domaines de la connectivité et de la mobilité.

En retour, El Malick Ndiaye a insisté sur la solidité du partenariat historique entre le Sénégal et la Banque mondiale. S’exprimant au nom de l’institution parlementaire, il a assuré de la volonté de l’Assemblée nationale de mettre en place un cadre législatif sécurisant et incitatif, destiné à accompagner la mise en œuvre des grands projets structurants.

Le président de l’Assemblée nationale a également profité de l’audience pour défendre le Plan de redressement économique et social (Pres) porté par le gouvernement. Évoquant l’exercice inédit de transparence engagé sur la dette publique et le déficit budgétaire, il a appelé la Banque mondiale à renforcer son soutien afin de consolider les premiers résultats jugés encourageants de cette politique de rigueur et de relance.

Les échanges ont enfin permis d’identifier plusieurs axes concrets de coopération, parmi lesquels la relance du secteur ferroviaire et la sécurisation foncière. Sur ce dernier point, El Malick Ndiaye a exprimé la disponibilité du Parlement, notamment à travers la Commission de l’Aménagement du territoire, pour accompagner la mise en œuvre du Projet de cadastre national et de sécurisation foncière (Procassef).

L’audience s’est conclue sur une convergence de vues : la nécessité de promouvoir une croissance durable, inclusive et équitable, fondée sur une coopération internationale capable de produire des effets tangibles et durables au bénéfice des populations sénégalaises

