Conférence de l’ONU sur l’Eau : Aminata Touré alerte sur les inégalités d’accès en Afrique

XALIMANEWS: Membre du Conseil des Leaders de l’Initiative des Nations Unies « Assainissement et Eau pour Tous », Aminata Touré a présidé, hier, un side-event consacré à « l’eau et l’assainissement comme priorités dans l’agenda des décideurs », en marge de la réunion de haut niveau préparatoire à la Conférence des Nations Unies sur l’Eau, prévue en décembre 2026 à Abu Dhabi.

Cette rencontre a permis de remettre au centre des débats une problématique cruciale pour de nombreux pays africains, dont le Sénégal : l’accès équitable et durable à l’eau potable et aux services d’assainissement.

Dans son message-clé, l’ancienne Première ministre a insisté sur le fait que la crise de l’eau touche de manière disproportionnée les femmes. Dans de nombreuses localités, ce sont elles qui continuent d’assurer quasi exclusivement la lourde tâche de l’approvisionnement en eau, souvent au prix d’efforts physiques importants et de longues distances à parcourir.

Selon Aminata Touré, cette situation a des répercussions directes sur le bien-être et la santé des femmes, mais également sur l’éducation des filles, fréquemment contraintes d’abandonner ou de perturber leur scolarité pour participer aux corvées d’eau.

Face à ces constats, elle a appelé à une prise en compte urgente et prioritaire des besoins des femmes dans les politiques publiques relatives à l’eau et à l’assainissement. Pour elle, il est impératif que ces questions figurent parmi les toutes premières priorités des décideurs nationaux et internationaux, si l’on veut parvenir à un développement inclusif et durable.

Cette intervention s’inscrit dans la dynamique de mobilisation internationale en amont de la Conférence des Nations Unies sur l’Eau de 2026, qui ambitionne de renforcer les engagements politiques et financiers en faveur de l’accès universel à l’eau et à l’assainissement.

