Actualites

Violences politiques : la RADDHO réclame justice et réparation pour les victimes.

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Comment
2 Min Read

XALIMANEWS: La Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO) a plaidé, mercredi à Diourbel, pour une prise en charge médicale et psychologique des victimes des violences politiques survenues au Sénégal entre 2021 et 2024, estimant qu’« il ne peut y avoir de paix durable sans justice ».

« La RADDHO demande la prise en charge médicale et psychologique de toutes les victimes recensées, ainsi qu’une indemnisation juste et transparente pour les familles ayant subi des pertes », a déclaré sa coordonnatrice régionale, Ndèye Saly Sy Niang, lors d’un point de presse.

Elle a également insisté sur la nécessité de la réhabilitation des jeunes injustement arrêtés et sur la garantie d’un procès équitable pour tous, soulignant qu’« il ne peut y avoir de réconciliation durable sans vérité, ni de paix durable sans justice ».

Selon elle, les victimes des manifestations sociopolitiques de 2021 à 2024, notamment les jeunes interpellés dans ce contexte, demeurent toujours en attente de justice.

Ces violences ont, a-t-elle rappelé, profondément marqué la région de Diourbel, avec leur lot de blessés, de détentions arbitraires et de traumatismes psychologiques, dont les conséquences continuent d’affecter la vie quotidienne de nombreuses familles.

DEPECHES

Souveraineté foncière : Tahirou Sarr propose une loi pour réserver la terre aux Sénégalais
Guy Marius Sagna met en garde Diomaye: « Soutenir Macky Sall après la réunion avec Sassou Nguesso serait une trahison de nos martyrs »
Seydi Gassama : « Soutenir Macky Sall à l’ONU serait une trahison de la mémoire des Sénégalais tués »
Diomaye Faye : “Le Sénégal atteindra très vite l’autosuffisance en bananes”

Tout en reconnaissant les efforts de l’État en matière de soutien aux victimes des manifestations politiques, la responsable régionale de la RADDHO a regretté que « beaucoup de blessés n’aient bénéficié d’aucune assistance ».

De son côté, Serigne Ndiaye Thiokhané, victime des événements politiques de 2024, a appelé les plus hautes autorités du pays à rendre justice aux victimes, « souvent plongées dans la détresse ».

« Nous réclamons justice et réparation pour toutes les victimes des violences politiques entre 2021 et 2024 », a-t-il lancé.

Share This Article
Previous Article La Commune de Mermoz–Sacré-Cœur renforce son partenariat avec Swiss University
Next Article Affaire PRODAC : Pape Malick Ndour vers l’incarcération, ses avocats saisissent la Cour suprême
1 Comment

  • Haro sur une justice malade _ la quintessence de la mission du Mahdi (Jubbanti tous-azimuts) _ Un gigantesque tsunami politico-religieux (chaos salvateur) !!! Par Docteur Mouhamadou Bamba NDIAYE (Ancien Interne des Hôpitaux et Rétro confirmateur du Mahdi)
    [Audio (En Wolof)] Suivre ce lien :
    https://www.facebook.com/share/v/17GCvTtGTU/
    Oui, nous vivons présentement une nouvelle ère politico-religieuse, un véritable changement de paradigme, en rapport avec la “fin des temps” (akhirou zamân) et l’avènement du Mahdi, mais malheureusement la plupart de nos hommes politiques et intellectuels d’une manière générale n’en sont pas conscients (faillite de l’approche laïque), alors que ce sont ces nouveaux enjeux religieux qui déterminent véritablement le contexte politique actuel. Et c’est donc dans cette perspective messianique que toute l’actualité doit être analysée. …

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

ActualitesSociete

Relance du rail : Diomaye Faye fait du ferroviaire une priorité absolue à Tambacounda

ActualitesSociete

Sécurité numérique de l’État : inquiétudes autour d’une présumée attaque visant la DAF

A la UneActualites

Budget 2026 : plus de 150 milliards FCFA pour la Police nationale sénégalaise

A la UneActualites

Élections locales de 2027 : le silence de l’administration électorale inquiète

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Maroc : Walid Regragui démissionne de son poste de sélectionneur

A la Une Sports

Supporters sénégalais arrêtés au Maroc : le procès renvoyé au 12 février

Sports

La Fédération Sénégalaise de Lutte suspend provisoirement les face-à-face et les open press

A la Une Sports

Supporters sénégalais arrêtés au Maroc : les avocats maintiennent leur mobilisation malgré la grève

Societe Sports

Mamadou Sarr de retour à Chelsea, une pépite sénégalaise prête à éclore.