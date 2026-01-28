Violences politiques : la RADDHO réclame justice et réparation pour les victimes.

XALIMANEWS: La Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO) a plaidé, mercredi à Diourbel, pour une prise en charge médicale et psychologique des victimes des violences politiques survenues au Sénégal entre 2021 et 2024, estimant qu’« il ne peut y avoir de paix durable sans justice ».

« La RADDHO demande la prise en charge médicale et psychologique de toutes les victimes recensées, ainsi qu’une indemnisation juste et transparente pour les familles ayant subi des pertes », a déclaré sa coordonnatrice régionale, Ndèye Saly Sy Niang, lors d’un point de presse.

Elle a également insisté sur la nécessité de la réhabilitation des jeunes injustement arrêtés et sur la garantie d’un procès équitable pour tous, soulignant qu’« il ne peut y avoir de réconciliation durable sans vérité, ni de paix durable sans justice ».

Selon elle, les victimes des manifestations sociopolitiques de 2021 à 2024, notamment les jeunes interpellés dans ce contexte, demeurent toujours en attente de justice.

Ces violences ont, a-t-elle rappelé, profondément marqué la région de Diourbel, avec leur lot de blessés, de détentions arbitraires et de traumatismes psychologiques, dont les conséquences continuent d’affecter la vie quotidienne de nombreuses familles.

Tout en reconnaissant les efforts de l’État en matière de soutien aux victimes des manifestations politiques, la responsable régionale de la RADDHO a regretté que « beaucoup de blessés n’aient bénéficié d’aucune assistance ».

De son côté, Serigne Ndiaye Thiokhané, victime des événements politiques de 2024, a appelé les plus hautes autorités du pays à rendre justice aux victimes, « souvent plongées dans la détresse ».

« Nous réclamons justice et réparation pour toutes les victimes des violences politiques entre 2021 et 2024 », a-t-il lancé.