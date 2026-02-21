Chaque jour du Ramadan, l’Imam Ndiaye invite à la foi, à la patience et à la gratitude, renforcer sa foi en 5 minutes 

XALIMANEWS: Durant tout le mois béni du Ramadan, l’Imam Ndiaye de Minneapolis nous accompagne chaque jour à travers une capsule vidéo de 5 minutes.

À travers des rappels simples, profonds et accessibles, il nous invite à renforcer notre foi, purifier nos intentions et vivre pleinement la spiritualité de ce mois sacré.

Partagées par Xalima, ces capsules quotidiennes constituent une véritable source d’inspiration et de motivation pour cheminer ensemble vers plus de lumière, de patience et de gratitude.

Un moment spirituel à ne pas manquer pour nourrir le cœur et l’âme tout au long du Ramadan