Quartier général TFM: On connaît le remplaçant de Pape Cheikh Diallo 

XALIMANEWS: La TFM a trouvé le remplaçant de Pape Cheikh Diallo pour la période du Ramadan. En l’absence de l’animateur, c’est le doyen El Hadji Assane Gueye qui assure l’intérim à la présentation de l’émission.

Ainsi, durant tout le mois béni, les téléspectateurs retrouveront la voix et l’expérience du journaliste pour maintenir la continuité de cette animation devenue un rendez-vous incontournable du Ramadan.

Pour rappel, Pape Cheikh Diallo est actuellement cité dans une affaire judiciaire portant notamment sur des accusations liées à l’homosexualité et à une présumée transmission du VIH. L’animateur fait face à la procédure en cours.

En attendant l’évolution de la situation, la TFM a opté pour une solution interne en confiant les commandes au doyen El Hadji Assane Gueye, figure respectée du paysage médiatique sénégalais