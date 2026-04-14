Dossier explosif à l’ASER : Jean Michel Séne annonce un tournant judiciaire

XALIMANEWS: Le Directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale, Jean Michel Séne, a annoncé avoir été contacté par la section de recherches dans le cadre du dossier ASER–AEE POWER, quelques jours après sa conférence de presse du 1er avril au cours de laquelle il avait présenté des éléments qu’il qualifie de factuels.

Se félicitant de cette évolution, il indique qu’il s’agit d’une démarche qu’il appelait de ses vœux depuis le début de l’affaire. Il affirme s’être mis entièrement à la disposition des enquêteurs, se disant prêt à fournir toutes les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité.

Dans sa déclaration, Jean Michel Séne assure ainsi avoir clairement signifié aux autorités compétentes sa disponibilité à collaborer pleinement avec la justice afin d’éclairer l’opinion sur ce dossier.

Par ailleurs, le directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale a vivement critiqué certains acteurs politiques qu’il accuse d’avoir tenté de s’emparer de cette affaire à des fins politiciennes. Il estime que cette phase touche à sa fin, laissant place désormais au travail judiciaire.

Pour rappel, Jean Michel Séne avait accusé son prédécesseur à la tête de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale de faits présumés de détournement dans le cadre du partenariat avec la société AEE POWER, une affaire qui avait suscité de vives réactions dans l’opinion publique au Sénégal.

Avec l’implication désormais de la section de recherches, ce dossier pourrait connaître un tournant décisif, les investigations devant permettre d’établir les responsabilités et de faire toute la lumière sur les accusations portées.