Affaire Pape Cheikh Diallo : y a-t-il une femme parmi les interpellés ?

XALIMANEWS: Dans son édition de ce lundi, le journal Les Échos a publié un rectificatif concernant une information diffusée la semaine dernière dans le cadre de l’enquête sur l’« affaire Pape Cheikh Diallo et Cie ».

« Mercredi dernier, nous avons écrit que parmi les personnes arrêtées figurait une dame du nom de F. Ngom, technicienne de surface. Nous présentons nos excuses à nos lecteurs car il ne s’agit pas d’une femme, mais plutôt d’un homme, technicien de surface. C’est une méprise de notre part », a reconnu le quotidien.

Avec cette précision, il apparaît que, dans le cadre de cette enquête, seuls des hommes ont été interpellés jusqu’à présent.

Par ailleurs, le dossier continue de prendre de l’ampleur. Initialement estimé à une douzaine de personnes, le nombre de suspects a désormais dépassé la vingtaine, selon des sources médiatiques. Et d’après les mêmes informations, la liste pourrait encore s’allonger au fur et à mesure de l’avancée des investigations.

Cette affaire, toujours en cours d’instruction, mobilise les enquêteurs qui s’emploient à identifier l’ensemble des personnes impliquées.